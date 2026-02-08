ТСН у соціальних мережах

Гламур
1090
1 хв

Дружина Артура Логая потрапила в ДТП і показала розтрощене авто

Євгенія Логай пояснила, чому сталась ДТП.

Віра Хмельницька
Артур Логай із дружиною

Артур Логай із дружиною / © instagram.com/simple_curly

Дружина українського акторка Артура Логая потрапила в ДТП.

Про це блогерка Євгенія Логай повідомила у своєму Instagram. Обраниця артиста говорить, що скористалась авто чоловіка, оскільки її перебувало на СТО. Проте, на жаль, з Євгенією стався прикрий інцидент. Вона потрапила в ДТП, адже не впоралась з керуванням та не встигла вчасно загальмувати.

"Я розбила авто Артура… У моменті аж руки почали трястися. На жаль, в авто був син і собака…Налякались всі, а я коли вже зрозуміла, що не справляюсь з гальмуванням—зловила розпач", - поділилась Євгенія.

Авто Артура Логая / © instagram.com/simple_curly

Авто Артура Логая / © instagram.com/simple_curly

На щастя, все минулось добре. Єдине, що автівка тепер потребує ремонту. Та Євгенія неабияк вдячна чоловіку за його реакцію. Першим ділом Артур Логай поцікавився, чи все гаразд із дружиною, сином та собакою. А щодо авто, то актор закликав Євгенію взагалі не хвилюватися, адже це не головне для нього і він зі всім розбереться.

"Чоловік: "Жень, ти в порядку, не забилась, Лев як, Лєа? Заспокойся, нічого страшного, викликай копів, машина, якщо на ходу, їдь додому, я з усім розберусь". І це розберусь для мене — все", - поділилась Євгенія.

Нагадаємо, нещодавно співачка Наталія Могилевська потрапила в ДТП. Артистка не впоралась з керуванням авто через ожеледицю на дорогах.

1090
