Дружина Бібера показала їхнього підрослого сина і ніжно привітала його з першим днем народження
У подружжя особливе свято. Синові співака та моделі виповнився рочок.
Дружина канадійського співака Джастіна Бібера – модель Гейлі – повідомила про особливе свято в їхньому сімейному житті.
Син подружжя святкує свій перший день народження. Джеку виповнився рочок. Тож, із нагоди особливої дати Гейлі поділилася рідкісними фото з синочком. На кадрах модель ніжно тримала хлопчика на руках та мило усміхалася йому. На знімках можна помітити, що Джек, який був одягнений у світле вбрання, вже неабияк підріс. Щоправда, обличчя його розгледіти не вдасться. Подружжя поки приховує синочка від сторонніх очей.
Також Гейлі ніжно привітала синочка з днем народження. Модель зазначила, що це особлива подія, коли виповнюється рочок. Дружина виконавця також дала зрозуміти, що стала неабияк щасливою, коли в її житті з'явився синочок, який є для неї уособленням радості.
"Тобі один рік, мій прекрасний хлопчику. З першим днем народження, Джеку! Ти — уособлення радості", - звернулася до сина модель.
Нагадаємо, на початку літа з'явилися плітки, що Джастін Бібер розлучається з дружиною. Однак нещодавно пара промовистим фото відповіла на чутки про їхній розрив.