Дружина Бібера показала їхнього підрослого сина і ніжно привітала його з першим днем народження

У подружжя особливе свято. Синові співака та моделі виповнився рочок.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Джастін і Гейлі Бібери

Джастін і Гейлі Бібери / © Associated Press

Дружина канадійського співака Джастіна Бібера – модель Гейлі – повідомила про особливе свято в їхньому сімейному житті.

Син подружжя святкує свій перший день народження. Джеку виповнився рочок. Тож, із нагоди особливої дати Гейлі поділилася рідкісними фото з синочком. На кадрах модель ніжно тримала хлопчика на руках та мило усміхалася йому. На знімках можна помітити, що Джек, який був одягнений у світле вбрання, вже неабияк підріс. Щоправда, обличчя його розгледіти не вдасться. Подружжя поки приховує синочка від сторонніх очей.

Гейлі Бібер із сином від Джастіна Бібера / © instagram.com/haileybieber

Гейлі Бібер із сином від Джастіна Бібера / © instagram.com/haileybieber

Також Гейлі ніжно привітала синочка з днем народження. Модель зазначила, що це особлива подія, коли виповнюється рочок. Дружина виконавця також дала зрозуміти, що стала неабияк щасливою, коли в її житті з'явився синочок, який є для неї уособленням радості.

"Тобі один рік, мій прекрасний хлопчику. З першим днем ​​народження, Джеку! Ти — уособлення радості", - звернулася до сина модель.

Гейлі Бібер із сином від Джастіна Бібера / © instagram.com/haileybieber

Гейлі Бібер із сином від Джастіна Бібера / © instagram.com/haileybieber

Нагадаємо, на початку літа з'явилися плітки, що Джастін Бібер розлучається з дружиною. Однак нещодавно пара промовистим фото відповіла на чутки про їхній розрив.

