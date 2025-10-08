- Дата публікації
Дружина Болдвіна здивувала причиною, через яку могла покинути актора: "Він був дуже злим"
Ще на початку стосунків Гіларія висунула ультиматум зірковому обранцеві.
Дружина відомого голлівудського актора Алека Болдвіна, Гіларія, відверто розповіла про початок їхнього роману та як ставиться до його колишньої — акторки Кім Бейсінгер.
Так, у подкасті "Not Skinny But Not Fat" Гіларія зізналася, що відразу окреслила для себе межі, коли дізналася, що в Алека є донька від попереднього шлюбу — Айрленд. Зокрема, на початку стосунків висунула коханому серйозний ультиматум й могла піти від нього, якщо б дівчинка не сприйняла її. Все це через те, що для неї було дуже важливо вберегти стосунки тата з донькою.
"Перш ніж я познайомилася з нею, я сказала Алеку: "Якщо я їй не сподобаюся, тоді я піду, бо я можу завдати болю сім’ї". А він розізлився. Він був тоді дуже на мене злий. Він злиться на мене, коли я й зараз це кажу", — пригадала дружина актора.
За словами Гіларії, вона завжди намагалася поводитися з великою повагою до Кім Бейсінгер і не втручатися у зв’язок між Алеком, його колишньою дружиною та їхньою донькою: "Завжди розуміла, що є Алек, Айрленд і Кім. А я можу прийти й бути гостею. Якщо мене приймуть — чудесно. Але я маю бути досить сильною сама по собі й не "мітити територію".
Зірка зазначила, що стосунки з Айрленд не стали миттєво близькими, адже вона прийшла у життя дівчини, коли тій було вже 15–16 років. Проте з часом між ними утворився теплий родинний зв’язок.
"Айрленд сприйняла мене такою, якою я є. Вона бачить, як я турбуюся про її тата, родину і про неї. Нам дуже пощастило мати прекрасні стосунки — і це не просто удача, а робота над балансом", — наголосила Гіларія.
Варто зазначити, що навіть стосунки самого Алека Болдвіна з донькою були не завжди простими. Зокрема, 2007 року стався гучний скандал після того, як у Мережу потрапив його голосовий запис, у якому актор назвав Айрленд, якій тоді було 11 років "безмозкою маленькою свинею". Та з часом родинні стосунки пішли вгору, адже Алек визнав свою провину й відновив спілкування з первістком. До речі, Айрленд і сама 2023 року стала мамою у віці 27 років.
