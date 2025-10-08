Дружина Болдвіна здивувала причиною, через яку могла покинути актора: "Він був дуже злим"

Алек Болдвін і його дружина Гіларія / © Associated Press

Дружина відомого голлівудського актора Алека Болдвіна, Гіларія, відверто розповіла про початок їхнього роману та як ставиться до його колишньої — акторки Кім Бейсінгер.

Так, у подкасті "Not Skinny But Not Fat" Гіларія зізналася, що відразу окреслила для себе межі, коли дізналася, що в Алека є донька від попереднього шлюбу — Айрленд. Зокрема, на початку стосунків висунула коханому серйозний ультиматум й могла піти від нього, якщо б дівчинка не сприйняла її. Все це через те, що для неї було дуже важливо вберегти стосунки тата з донькою.

"Перш ніж я познайомилася з нею, я сказала Алеку: "Якщо я їй не сподобаюся, тоді я піду, бо я можу завдати болю сім’ї". А він розізлився. Він був тоді дуже на мене злий. Він злиться на мене, коли я й зараз це кажу", — пригадала дружина актора.

Алек Болдвін і його колишня дружина Кім Бейсінгер / © Getty Images

За словами Гіларії, вона завжди намагалася поводитися з великою повагою до Кім Бейсінгер і не втручатися у зв’язок між Алеком, його колишньою дружиною та їхньою донькою: "Завжди розуміла, що є Алек, Айрленд і Кім. А я можу прийти й бути гостею. Якщо мене приймуть — чудесно. Але я маю бути досить сильною сама по собі й не "мітити територію".

Зірка зазначила, що стосунки з Айрленд не стали миттєво близькими, адже вона прийшла у життя дівчини, коли тій було вже 15–16 років. Проте з часом між ними утворився теплий родинний зв’язок.

"Айрленд сприйняла мене такою, якою я є. Вона бачить, як я турбуюся про її тата, родину і про неї. Нам дуже пощастило мати прекрасні стосунки — і це не просто удача, а робота над балансом", — наголосила Гіларія.

Алек Болдвін і його донька Айрленд / © instagram.com/irelandbasingerbaldwin

Варто зазначити, що навіть стосунки самого Алека Болдвіна з донькою були не завжди простими. Зокрема, 2007 року стався гучний скандал після того, як у Мережу потрапив його голосовий запис, у якому актор назвав Айрленд, якій тоді було 11 років "безмозкою маленькою свинею". Та з часом родинні стосунки пішли вгору, адже Алек визнав свою провину й відновив спілкування з первістком. До речі, Айрленд і сама 2023 року стала мамою у віці 27 років.

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала про особисте життя зіркової родини Олени й Тараса Тополі — як познайомилася пара, які кризи вони пережили та яка домовленість їх рятує зараз.