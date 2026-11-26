Брюс Вілліс із дружиною / © Associated Press

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Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса на рідкісному фото показала, який зараз вигляд мають їхні доньки, і похизувалась, як із ними насолоджується відпочинком в Австрії.

Так, британська модель Емма Гемінг вирушила у відпустку. Компанію обраниці артиста склали їхні доньки — 14-річна Мейбел та 12-річна Евелін. Родина полетіла за межі Штатів, а саме до Австрії. У своєму Instagram модель вже опублікувала перші фото з подорожі, на яких можна помітити, який зараз вигляд мають їхні з Брюсом Віллісом доньки.

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До речі, в Австрії родина актора зупинилась в особливому місці. Вони відпочивають в курортному готелі, якому вже 400 років. Особливо Еммі Гемінг подобається, як все довкола вже прикрашене новорічним декором, а донькам є де погуляти та чим помилуватися.

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Дружина Брюса Вілліса з їхніми доньками / © instagram.com/emmahemingwillis

«Справді особливий відпочинок у приголомшливому й унікальному 400-річному готелі. Це ідеальне місце, щоб провести час із дітьми», — поділилась модель.

Зазначимо, родина Брюса Вілліса зараз переживає нелегкі часи. 2023 року стало відомо, що в актора лобово-скронева деменція. Ця хвороба є невиліковною і, на жаль, швидко прогресує. Відтоді зірка Голлівуду уникає публічності. Однак помітити його можна у фотоблогах рідних. Нещодавно донька Брюса Вілліса від акторки Демі Мур розчулила новим фото з батьком, якого змінила до невпізнання хвороба.

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