Дружина Брюса Вілліса розповіла, як дізналась про хворобу актора: "Було відчуття, ніби я падаю в прірву"

Брюс Вілліс та Емма Гемінг-Вілліс / © Associated Press

Реклама

Дружина важкохворого голлівудського актора Брюса Вілліса розповіла, як їй повідомили про діагноз чоловіка, й поділилась своїми переживаннями.

В інтерв’ю для ABC News, обраниця артиста, модель Емма Гемінг-Вілліс зізналась, що діагноз чоловіка був для неї шоком.

«Я була в паніці. Я пам’ятаю момент, коли дізналась про це і не чула більше нічого навколо. Це відчувалось ніби вільне падіння», — поділилась Емма.

Реклама

Після оголошення діагнозу дружина Брюса Вілліса ділиться зі спільнотою інформацією про стан актора й публікує відео, демонструючи вплив деменції на людський організм.

На питання «Для тебе кохання — це…», Емма відповіла, що кохання — це красиво і їй пощастило його відчувати.

Брюс Вілліс з дружиною / © instagram.com/emmahemingwillis

Також вона анонсувала вихід своєї книги під назвою «The Unexpected Journey», в якій вона поділиться особистим досвідом з догляду за чоловіком.

Хвороба Брюса Вілліса — що відомо

Реклама

У голлівудського актора Брюса Вілліса лікарі діагностували одну з найважчих форм деменції — лобово-скроневу.

Про невтішний діагноз ексчоловіка та друга повідомила акторка Демі Мур. Вона зазначила, що про перші симптоми вони дізналися 2022 року, а 16 лютого 2023 року на сайті Асоціації лобно-скроневої деменції з’явилася офіційна заява родини Брюса Вілліса. У ній, зокрема, йдеться, що на сьогодні не існує способів лікування від цієї хвороби, але родина зірки сподівається, що «ця реальність може змінитися найближчими роками».

Нагадаємо, в кінці липня стан актора Брюса Вілліса значно погіршився. Він втратив здатність говорити й ходити.