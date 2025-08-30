- Дата публікації
Дружина Брюса Вілліса відповіла на критику її рішення поселити тяжкохворого актора в окремому будинку
Донька Брюса Вілліса від Демі Мур звернулася до Емми Гемінг-Вілліс.
Дружина хворого на деменцію голлівудського актора Брюса Вілліса відреагувала на критику її рішення поселити чоловіка в окремому будинку.
Стан зірки Голлівуду погіршується. Тож, його дружині, британській моделі Еммі Гемінг-Вілліс, довелося ухвалити складне для неї рішення – поселити чоловіка в окремому будинку. Нова оселя знаменитості є одноповерховою і повністю облаштованою з урахуванням його потреб. Також Брюс Вілліс перебуває під цілодобовим наглядом спеціалістів.
Однак Емма Гемінг-Вілліс зіткнулася через це з критикою. Модель розуміла, що люди поділяться на два табори. В Instagram Емма пояснила свою позицію. Дружина актора зазначила, що люди без досвіду догляду за пацієнтами з деменцією не знають усіх реалій цієї хвороби. За словами обраниці артиста, лиш родина розуміє, як насправді краще її чоловікові.
"Я знала, що, поділившись нашою особистою інформацією, ми побачимо два табори, вірно? Люди зі своєю думкою і люди з реальним досвідом. Ось із чим стикаються опікуни — з осудом і критикою з боку інших. Ніщо не змінює думку так сильно, як пережитий досвід. Навіть якщо хтось близько знайомий із деменцією або іншим захворюванням, він не перебуває з тобою вдома, тому не знає, якими є стосунки у твоїй родині. Правда в тому, що думки дуже гучні. Але якщо у людей немає подібного досвіду, вони не мають права голосу", - зазначила модель.
До дискусії долучилася донька Брюса Вілліса від акторки Демі Мур. Талула Вілліс підтримала дружину батька та подякувала їй за все, що вона робить для родини: "Я так тебе люблю. Ми тебе дуже любимо. Дякуємо за все, що ти робиш для нас та нашої сім'ї".
Зазначимо, Брюс Вілліс страждає від деменції. Хворобу, від якої немає ліків і яка швидко прогресує, акторові діагностували 2023 року. Стан зірки Голлівуду погіршується. Родина намагається уникати публічності, однак відомо, що Вілліс вже втратив здатність говорити.