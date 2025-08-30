Дружина Брюса Вілліса відповіла на критику її рішення поселити тяжкохворого актора в окремому будинку

Брюс Вілліс із дружиною / © instagram.com/emmahemingwillis

Дружина хворого на деменцію голлівудського актора Брюса Вілліса відреагувала на критику її рішення поселити чоловіка в окремому будинку.

Стан зірки Голлівуду погіршується. Тож, його дружині, британській моделі Еммі Гемінг-Вілліс, довелося ухвалити складне для неї рішення – поселити чоловіка в окремому будинку. Нова оселя знаменитості є одноповерховою і повністю облаштованою з урахуванням його потреб. Також Брюс Вілліс перебуває під цілодобовим наглядом спеціалістів.

Однак Емма Гемінг-Вілліс зіткнулася через це з критикою. Модель розуміла, що люди поділяться на два табори. В Instagram Емма пояснила свою позицію. Дружина актора зазначила, що люди без досвіду догляду за пацієнтами з деменцією не знають усіх реалій цієї хвороби. За словами обраниці артиста, лиш родина розуміє, як насправді краще її чоловікові.

Брюс Вілліс із дружиною / © Associated Press

"Я знала, що, поділившись нашою особистою інформацією, ми побачимо два табори, вірно? Люди зі своєю думкою і люди з реальним досвідом. Ось із чим стикаються опікуни — з осудом і критикою з боку інших. Ніщо не змінює думку так сильно, як пережитий досвід. Навіть якщо хтось близько знайомий із деменцією або іншим захворюванням, він не перебуває з тобою вдома, тому не знає, якими є стосунки у твоїй родині. Правда в тому, що думки дуже гучні. Але якщо у людей немає подібного досвіду, вони не мають права голосу", - зазначила модель.

До дискусії долучилася донька Брюса Вілліса від акторки Демі Мур. Талула Вілліс підтримала дружину батька та подякувала їй за все, що вона робить для родини: "Я так тебе люблю. Ми тебе дуже любимо. Дякуємо за все, що ти робиш для нас та нашої сім'ї".

Зазначимо, Брюс Вілліс страждає від деменції. Хворобу, від якої немає ліків і яка швидко прогресує, акторові діагностували 2023 року. Стан зірки Голлівуду погіршується. Родина намагається уникати публічності, однак відомо, що Вілліс вже втратив здатність говорити.