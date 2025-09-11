ТСН у соціальних мережах

Дружина Брюса Вілліса вперше зізналась, як хотіла розлучитися з актором, і пояснила чому

Емма Гемінг-Вілліс була серйозно налаштована на розлучення. Однак переломний момент в їхньому житті змусив змінити її рішення.

Брюс Вілліс із дружиною

Брюс Вілліс із дружиною / © Associated Press

Дружина хворого на деменцію голлівудського актора Брюса Вілліса вперше зізналась, що хотіла розлучитися з чоловіком.

Погіршення стосунків між подружжям відбулося незадовго до того, як в артиста діагностували тяжку хворобу. Британська модель Емма Гемінг-Вілліс в інтерв'ю Vanity Fair зізналась, що їхній шлюб почав руйнуватися. Дружина актора помічала зміни в поведінці чоловіка, і в неї складалось враження, що просто не впізнає його. Вже згодом стало зрозуміло, що впливало на поведінку Брюса Вілліса. Причиною була деменція. Коли в зірки Голлівуду діагностували недугу, то його дружина залишилася поруч та стала підтримкою.

"Здавалося, що шлюб руйнується. Я просто не могла зрозуміти, що було негаразд. Але він був уже не тією людиною, за яку я виходила заміж. Зараз мені важко повертатись у той період нашого життя. Але навіть багато наших працівників згадують, як було важко", - говорить модель.

Брюс Вілліс із дружиною / © instagram.com/emmahemingwillis

Брюс Вілліс із дружиною / © instagram.com/emmahemingwillis

Зазначимо, у Брюса Вілліса 2022 року діагностували афазію. Тоді прихильникам зірки Голлівуду стало зрозуміло, чому його гра в кадрі за останні роки так погіршилася. На тлі цього оргкомітет антипремії "Золота малина" скасував номінацію актора. Однак через рік все виявилося куди гірше. Лікарі з'ясували, що насправді в нього не афазія, а деменція. Ця хвороба є невиліковною, а стан пацієнта стрімко погіршується. Відомо, що Брюс Вілліс втратив мовні функції, а дружина поселила його в окремому будинку, де все облаштовано під його потреби. Нещодавно колишня обраниця артиста – акторка Демі Мур – відреагувала на рішення Емми.

