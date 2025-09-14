ТСН у соціальних мережах

Гламур
4
2 хв

Дружина Брюса Вілліса зізналася, як його діагноз і переїзд вплинули на неї та дітей: "Є власна мова"

Емма Гемінг відверто розповіла про стосунки батька з доньками після діагностування у нього деменції, яка прогресує.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Брюс Вілліс і Емма Гемінг

Брюс Вілліс і Емма Гемінг / © Associated Press

Дружина голлівудського актора Брюса Вілліса зворушливо поділилася подробицями життя їхньої родини після серйозного діагнозу у зірки та його переїзду до іншого будинку.

Так, раніше модель Емма Гемінг-Вілліс заявляла, що артист вимушено переїхав до окремого будинку, де живе без неї та дітей. Річ у тім, що 2023 року у зірки "Міцного горішка" виявили лобно-скроневу деменцію, що з часом поступово забирає у нього можливість говорити і змінює поведінку.

У новому інтерв’ю для The Sunday Times Емма зізналася, що одне з найважчих рішень у її житті — переїзд Брюса до другого будинку, де він перебуває під цілодобовим наглядом. Водночас, за словами моделі, цей крок дав можливість і їй, і донькам Мейбл та Евелін знову відчувати теплоту родинних стосунків.

"Серед смутку та дискомфорту це був правильний крок — для нього, для наших дівчат, для мене. Зрештою, я змогла знову стати його дружиною. І це такий подарунок", — сказала Гемінг.

Брюс Вілліс і Емма Гемінг / © instagram.com/emmahemingwillis

Дружина актора ділиться, що говорила з їхніми доньками про переїзд рідної людини та пояснювала, що це лиш "новий етап у хворобі тата, коли догляд, який йому потрібен, змінюється". Емма пояснювала дівчаткам, що "тато все одно хотів би, щоб у них були зустрічі для ігор, спільні ночівлі та більше свободи". Пом'якшити таку прикру новину для 13-річної Мейбл та 11-річної Евелін модель взялася словами про просто "другий дім" для тата. Попри складний стан Брюса, доньки актора вже навчилися ладнати з важкохворим батьком. Вони приходять після школи та граються у саду.

"Дівчатам не потрібно, щоб він був якимось таким чи не таким. Вони адаптувалися до його хвороби і знають, як поводитися поруч із ним. Це чудово, але їм важко. Вони сумують за ним", — додала Емма.

Емма Гемінг з дітьми від Брюса Вілліса / © instagram.com/emmahemingwillis

Зараз, за словами Емми, у Брюса також з’явилося трохи більше свободи— він проводить час із друзями та навіть влаштовує "чоловічі тусовки" щоп’ятниці. Для близьких і друзів це шанс побути з ним без додаткової напруги, яка виникала вдома.

Гемінг також розповіла, що з прогресуванням хвороби їхні стосунки з Брюсом набули дещо іншої форми: "У нас є власна мова, наш власний спосіб бути одне з одним. Але я однаково вдячна. Я дуже вдячна, що мій чоловік все ще тут".

Нагадаємо, нещодавно Емма Гемінг пригадала непростий період у шлюбі з Брюсом Віллісом, коли вони були на межі розлучення незадовго до діагностування у зірки хвороби.

4
