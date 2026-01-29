Дружина Брюса Вілліса зробила нову заяву про його невиліковну хворобу: "Не усвідомлює, що має це"

Брюс Вілліс та Емма Гемінг-Вілліс / © Associated Press

Дружина голлівудської ікони Брюса Вілліса — модель і громадська діячка Емма Гемінг — поділилася болісними подробицями про стан здоров’я чоловіка.

За її словами, актор, у якого діагностували фронтотемпоральну деменцію, не розуміє, що має серйозне захворювання мозку. В інтерв’ю подкасту Conversations with Cam Гемінг зізналася, що Брюс не здатен «скласти пазл» і пов’язати зміни у власній поведінці з хворобою. Він сприймає свій стан як норму — і це, за словами дружини, водночас полегшення і трагедія.

«Це і благословення, і прокляття. Брюс так і не усвідомив, що має цю хворобу. І, якщо чесно, я рада, що він цього не знає», — сказала Емма.

Брюс Вілліс та Емма Гемінг-Вілліс / © Associated Press

Актор завершив кар’єру 2022 року після того, як лікарі діагностували в нього афазію — розлад мовлення, спричинений ураженням окремих ділянок мозку. Згодом стало відомо, що справжньою причиною є фронтотемпоральна деменція — складне нейродегенеративне захворювання, яке зазвичай вражає людей віком до 60 років і проявляється змінами характеру, поведінки та комунікації.

Гемінг наголосила, що стан Вілліса відрізняється від хвороби Альцгеймера. Зокрема, він і досі впізнає близьких і реагує на рідних. Водночас дружина зірки зізналася, що задовго до діагнозу відчувала — у їхніх стосунках щось неповоротно змінюється.

«Ти думаєш, що це криза у шлюбі, що щось іде не так між вами… А потім з’являється діагноз — і все стає зрозумілим», — поділилася вона.

