- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 157
- Час на прочитання
- 1 хв
Дружина Джастіна Бібера Гейлі обурила рекламою з росіянкою
Українські споживачі засудили участь росіянки в рекламі косметики Rhode.
Дружина Джастіна Бібера — Гейлі Бібер — модель та засновниця косметичного бренду Rhode зіткнулася з критикою після нової рекламної кампанії з російською моделлю.
Обличчям компанії стала 25-річна російська модель Анна Горяйнова. Це викликало негативну реакцію серед споживачів, зокрема з України.
У соцмережах користувачі звинуватили бренд у цинізмі та ігноруванні контексту війни. Основна претензія — виплати російській моделі можуть опосередковано підтримувати бюджет РФ, з якого фінансується агресія проти України.
Під публікаціями Rhode в Instagram з’явилися сотні критичних коментарів. Користувачі називали бренд "мертвим", закликали до бойкоту та порівнювали співпрацю з росіянкою із гіпотетичною рекламою за участі моделей нацистської Німеччини під час Другої світової війни.
Серед реакцій можна зустріти як різку критику, так і саркастичні зауваження на кшталт того, що косметику бренду тепер можна рекламувати слоганом: "Кого хвилює тероризм? Краще купіть нашу помаду".
Відомо, що Анна Горяйнова раніше працювала з міжнародними брендами, зокрема Zara. У розмові з російським виданням модель зізналася, що саме Гейлі Бібер особисто обрала її для знімань, знайшовши сторінку Горяйнової в Instagram. Знімання минали в Парижі за участі американської команди бренду.
Нагадаємо, навесні Джастін Бібер шокував підтримкою відомого путініста. Артист обурив Мережу реакцією на перемогу російського спортсмена.