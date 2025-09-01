Дружина Джастіна Бібера Гейлі обурила рекламою з росіянкою

Гейлі Бібер та Анна Горяйнова

Дружина Джастіна Бібера — Гейлі Бібер — модель та засновниця косметичного бренду Rhode зіткнулася з критикою після нової рекламної кампанії з російською моделлю.

Обличчям компанії стала 25-річна російська модель Анна Горяйнова. Це викликало негативну реакцію серед споживачів, зокрема з України.

Російська модель Анна Горяйнова / © instagram.com/rhode

У соцмережах користувачі звинуватили бренд у цинізмі та ігноруванні контексту війни. Основна претензія — виплати російській моделі можуть опосередковано підтримувати бюджет РФ, з якого фінансується агресія проти України.

Під публікаціями Rhode в Instagram з’явилися сотні критичних коментарів. Користувачі називали бренд "мертвим", закликали до бойкоту та порівнювали співпрацю з росіянкою із гіпотетичною рекламою за участі моделей нацистської Німеччини під час Другої світової війни.

Серед реакцій можна зустріти як різку критику, так і саркастичні зауваження на кшталт того, що косметику бренду тепер можна рекламувати слоганом: "Кого хвилює тероризм? Краще купіть нашу помаду".

Російська модель Анна Горяйнова / © instagram.com/rhode

Відомо, що Анна Горяйнова раніше працювала з міжнародними брендами, зокрема Zara. У розмові з російським виданням модель зізналася, що саме Гейлі Бібер особисто обрала її для знімань, знайшовши сторінку Горяйнової в Instagram. Знімання минали в Парижі за участі американської команди бренду.

Нагадаємо, навесні Джастін Бібер шокував підтримкою відомого путініста. Артист обурив Мережу реакцією на перемогу російського спортсмена.