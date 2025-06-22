Дружина Джастіна Бібера натякнула на розлучення зі співаком красномовним жестом на публіці

Джастін і Гейлі Бібери / © Associated Press

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Дружина Джастіна Бібера – модель Гейлі – підігріла чутки про розлучення на тлі нещодавніх заяв інсайдерів.

Вже тривалий час шанувальники подружжя стурбовані їхнім особистим життям і підозрюють їх у кризі. Зокрема, слідкують за найдрібнішими деталями, щоб остаточно розгадати – чи разом пара. Так, цього разу папараці заскочили Гейлі в Нью-Йорку без обручки. Видання The Sun опублікувало відповідні фотодокази.

Модель була одягнена в класичний тренч кольору хакі, сонцезахисні окуляри й мала стурбований вигляд. Але найбільше увагу привернув її безіменний палець лівої руки — на ньому не було весільної каблучки, яку вона носила раніше. Гейлі не просто не приховувала це — вона постійно тримала руку біля обличчя. Увечері того ж дня Бібер відвідала ще один світський захід, змінивши образ, але все ж лишалася без головного символу шлюбу.

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Гейлі Бібер / © Associated Press

Зазначимо, раніше інсайдери повідомляли, що подружжя вже давно не живе разом. Ба більше, Гейлі продала частину свого косметичного бренду, щоб нібито уникнути поділу майна зі співаком. До того ж парочка припинила ділитися романтичним контентом. Натомість Джастін щоразу створює дедалі неоднозначні дописи, де останнім часом нібито приховано ображає Гейлі – маму свого сина. Тим самим психічний стан артиста викликає серйозне занепокоєння у фанів. Водночас він зник і зі сцени, скасувавши гастролі.

Усе це лише посилило переконання фанів у тому, що шлюб з Джастіна та Гейлі Біберів дав серйозну тріщину або вже й зовсім закінчився. Проте поки що офіційних заяв подружжя не робило.

Нагадаємо, співачка Злата Огнєвіч нещодавно показалася у весільній сукні та підігріла чутки про шлюб з відомим українським співаком.