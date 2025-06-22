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- Гламур
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Дружина Джастіна Бібера натякнула на розлучення зі співаком красномовним жестом на публіці
Модель Гейлі посилила хвилю чуток довкола особистого життя на тлі заяв інсайдерів.
Дружина Джастіна Бібера – модель Гейлі – підігріла чутки про розлучення на тлі нещодавніх заяв інсайдерів.
Вже тривалий час шанувальники подружжя стурбовані їхнім особистим життям і підозрюють їх у кризі. Зокрема, слідкують за найдрібнішими деталями, щоб остаточно розгадати – чи разом пара. Так, цього разу папараці заскочили Гейлі в Нью-Йорку без обручки. Видання The Sun опублікувало відповідні фотодокази.
Модель була одягнена в класичний тренч кольору хакі, сонцезахисні окуляри й мала стурбований вигляд. Але найбільше увагу привернув її безіменний палець лівої руки — на ньому не було весільної каблучки, яку вона носила раніше. Гейлі не просто не приховувала це — вона постійно тримала руку біля обличчя. Увечері того ж дня Бібер відвідала ще один світський захід, змінивши образ, але все ж лишалася без головного символу шлюбу.
Зазначимо, раніше інсайдери повідомляли, що подружжя вже давно не живе разом. Ба більше, Гейлі продала частину свого косметичного бренду, щоб нібито уникнути поділу майна зі співаком. До того ж парочка припинила ділитися романтичним контентом. Натомість Джастін щоразу створює дедалі неоднозначні дописи, де останнім часом нібито приховано ображає Гейлі – маму свого сина. Тим самим психічний стан артиста викликає серйозне занепокоєння у фанів. Водночас він зник і зі сцени, скасувавши гастролі.
Усе це лише посилило переконання фанів у тому, що шлюб з Джастіна та Гейлі Біберів дав серйозну тріщину або вже й зовсім закінчився. Проте поки що офіційних заяв подружжя не робило.
Нагадаємо, співачка Злата Огнєвіч нещодавно показалася у весільній сукні та підігріла чутки про шлюб з відомим українським співаком.