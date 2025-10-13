Дружина Ф'юрі чесно зізналась, чому їхня донька виходить заміж в 16 і як вони на це відреагували

Тайсон Ф'юрі з родиною

Реклама

Дружина англійського професійного боксера Тайсона Ф'юрі – Періс – пояснила, чому їхня донька заручилась із бойфрендом в 16 років та як вони на це відреагували.

Так, коханий освідчився Венесуелі на святкуванні її 16-го дня народження. Донька спортсмена відповіла згодою. Дружина Ф'юрі чесно зізнається виданню Mirror, що просила Венесуалу не квапитися з заручинами. Однак дівчина була серйозно налаштована і вирішила виходити заміж, адже сама цього хоче.

"Я заохочувала її очікувати якомога довше, але вона була рішуче налаштована", - говорить Періс.

Реклама

Доньці Тайсона Ф'юрі освідчився бойфренд

Батькам лишалося лиш підтримати доньку, що вони й зробили. Періс також додала, що Венесуела та її коханий Ноа насправді чудова пара і вони тішуться їхнім заручинам. Також дружина Ф'юрі додала, що й сама заручилася свого часу в 17 років, тож її донька зробила це ненабагато раніше.

"Ми всі дуже раді за неї та Ноя — вони чудова пара - і щиро раді цьому наступному розділу в її житті. Так, вона молода, але, як ми всі знаємо, це відповідає нашим традиціям і цінностям. Я була заручена з Тайсоном у 17 років, тож ми не дуже сильно відрізняємося у віці", - підсумувала Періс.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українська гумористка Олександра Машлятіна виходить заміж. Джерела ТСН.ua повідомили, що артистка заручилася зі своїм бойфрендом.