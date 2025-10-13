ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
378
Час на прочитання
2 хв

Дружина Ф'юрі чесно зізналась, чому їхня донька виходить заміж в 16 і як вони на це відреагували

Обраниця боксера просила доньку не квапитись з цим рішенням.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Тайсон Ф'юрі з родиною

Тайсон Ф'юрі з родиною

Дружина англійського професійного боксера Тайсона Ф'юріПеріс – пояснила, чому їхня донька заручилась із бойфрендом в 16 років та як вони на це відреагували.

Так, коханий освідчився Венесуелі на святкуванні її 16-го дня народження. Донька спортсмена відповіла згодою. Дружина Ф'юрі чесно зізнається виданню Mirror, що просила Венесуалу не квапитися з заручинами. Однак дівчина була серйозно налаштована і вирішила виходити заміж, адже сама цього хоче.

"Я заохочувала її очікувати якомога довше, але вона була рішуче налаштована", - говорить Періс.

Доньці Тайсона Ф'юрі освідчився бойфренд

Доньці Тайсона Ф'юрі освідчився бойфренд

Батькам лишалося лиш підтримати доньку, що вони й зробили. Періс також додала, що Венесуела та її коханий Ноа насправді чудова пара і вони тішуться їхнім заручинам. Також дружина Ф'юрі додала, що й сама заручилася свого часу в 17 років, тож її донька зробила це ненабагато раніше.

"Ми всі дуже раді за неї та Ноя — вони чудова пара - і щиро раді цьому наступному розділу в її житті. Так, вона молода, але, як ми всі знаємо, це відповідає нашим традиціям і цінностям. Я була заручена з Тайсоном у 17 років, тож ми не дуже сильно відрізняємося у віці", - підсумувала Періс.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що українська гумористка Олександра Машлятіна виходить заміж. Джерела ТСН.ua повідомили, що артистка заручилася зі своїм бойфрендом.

Дата публікації
Кількість переглядів
378
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie