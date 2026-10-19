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Дружина Гордона чесно зізналася, як ладить з його чотирма дітьми від інших жінок: "Так має бути"
Журналістка також пояснила, чи хотіла б народити ще одну четверту спільну дитину.
Дружина українського журналіста Дмитра Гордона — Олеся Бацман — висловилася про його дітей від попередніх шлюбів і як з ними ладнає.
Як відомо, у Гордона є четверо дітей від трьох попередніх стосунків і троє донечок у нинішньому шлюбі з журналісткою. За словами Олесі Бацман, вони чудово ладнають між собою, а старші діти стали для неї близькими людьми. До того ж вона наголосила, що її аж ніяк не турбують попередні романи й шлюби зірки.
«Коли чоловік за 40 років іде в серйозні стосунки й до цього у нього не було б родини чи дітей, то це мало б хвилювати. Життя — довга нива. У кожному періоді є зустрічі. Є життя і це нормально. Це так має бути. Так людина влаштована. Тому як мене може хвилювати, що зараз у нього є прекрасні старші діти, які для мене абсолютно рідні й я для них рідна», — поділилася журналістка на проєкті «Очі в очі».
За словами Олесі, всі їхні діти обожнюють одне одного та охоче діляться особистим. Ба більше, іноді молодші розповідають старшим те, чим не поспішають ділитися з мамою.
Водночас Бацман назвала трьох доньок «найкращими подарунками», які отримала від чоловіка. Однак Гордон, як зізналася журналістка, хотів би наважитися на ще одну дитину. Сама ж Олеся поки не готова до такого кроку, адже її влаштовує нинішній сімейний ритм.
«Мені все подобається. Дітьми треба займатися. А діти — це час, любов і наша енергія. Не можна просто народити дітей, а вони там якось будуть… Дітям потрібна наша увага. Їхніми радощами й проблемами треба жити», — пояснила Бацман.
Нагадаємо, нещодавно співачка Lama чесно зізналася, чому не має дітей у 50 років і не виходить заміж за коханого після заручин.