Дружина Гордона чесно зізналася, як ладить з його чотирма дітьми від інших жінок: "Так має бути"

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / © instagram.com/gordondmytro

Реклама

Дружина українського журналіста Дмитра Гордона — Олеся Бацман — висловилася про його дітей від попередніх шлюбів і як з ними ладнає.

Як відомо, у Гордона є четверо дітей від трьох попередніх стосунків і троє донечок у нинішньому шлюбі з журналісткою. За словами Олесі Бацман, вони чудово ладнають між собою, а старші діти стали для неї близькими людьми. До того ж вона наголосила, що її аж ніяк не турбують попередні романи й шлюби зірки.

Реклама

«Коли чоловік за 40 років іде в серйозні стосунки й до цього у нього не було б родини чи дітей, то це мало б хвилювати. Життя — довга нива. У кожному періоді є зустрічі. Є життя і це нормально. Це так має бути. Так людина влаштована. Тому як мене може хвилювати, що зараз у нього є прекрасні старші діти, які для мене абсолютно рідні й я для них рідна», — поділилася журналістка на проєкті «Очі в очі».

Реклама

Дмитро Гордон з дружиною та дітьми / © instagram.com/alesiabatsman

За словами Олесі, всі їхні діти обожнюють одне одного та охоче діляться особистим. Ба більше, іноді молодші розповідають старшим те, чим не поспішають ділитися з мамою.

Водночас Бацман назвала трьох доньок «найкращими подарунками», які отримала від чоловіка. Однак Гордон, як зізналася журналістка, хотів би наважитися на ще одну дитину. Сама ж Олеся поки не готова до такого кроку, адже її влаштовує нинішній сімейний ритм.

«Мені все подобається. Дітьми треба займатися. А діти — це час, любов і наша енергія. Не можна просто народити дітей, а вони там якось будуть… Дітям потрібна наша увага. Їхніми радощами й проблемами треба жити», — пояснила Бацман.

Нагадаємо, нещодавно співачка Lama чесно зізналася, чому не має дітей у 50 років і не виходить заміж за коханого після заручин.

Реклама

Новини партнерів