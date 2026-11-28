Григорій Решетнік з дружиною / © instagram.com/kristina_reshetnik

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Дружина українського телеведучого Григорія Решетніка, Христина Решетнік, зворушливо привітала молодшого сина Олександра з 6-річчям і розповіла, яким турботливим та чуйним хлопчиком він зростає.

З нагоди свята блогерка поділилася сімейними світлинами в Instagram. На них Христина позувала разом з іменинником. Вона присвятила синові особливі слова та зізналася, що захоплюється його характером. За словами мами, попри юний вік, Олександр вирізняється неабиякою мудрістю. Хлопчик також дуже уважний до почуттів близьких. Саме ці риси роблять його особливим для родини.

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«З Днем народження мій найменший Всесвіте — наш Олександр Решетнік. Саме так серйозно, бо ти і сам дуже дорослий, мудрий не по роках і просунений», — написала Христина.

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Христина Решетнік з сином / © instagram.com/kristina_reshetnik

Христина Решетнік з сином / © instagram.com/kristina_reshetnik

Особливою деталлю історії народження хлопчика стало те, що він міг з’явитися на світ у мамин день народження. Однак Олександр ніби вирішив залишити цю дату виключно для Христини. Блогерка також розповіла, що син змалечку виявляє неабияку турботу про рідних: підтримує братів, коли ті засмучені, та не забуває ніжно обіймати й цілувати батьків.

«Ти мав бути подарунком прямісінько на мій День народження, але вирішив, щоб мамине свято було маминим. В цьому весь ти — завжди думаєш за інших, турбуєшся, обіймеш, пожалієш братів, якщо вони плачуть, поцілуєш маму, чи тата, коли щось болить», — поділилася дружина телеведучого.

Христина Решетнік з сином / © instagram.com/kristina_reshetnik

Христина Решетнік з сином / © instagram.com/kristina_reshetnik

Христина зізналася, що вірить у велике майбутнє молодшого сина, однак найбільше бажає йому міцного здоров’я та щастя. Своє привітання вона завершила словами безмежної любові до іменинника.

«Ти такий чуйний і глибокий хлопчик і я щиро вірю, що на тебе чекає велике майбутнє. А мені головне — аби ти був здоровим і щасливим! Любимо тебе безмежно. З днем народження», — підсумувала Решетнік.

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Христина Решетнік з сином / © instagram.com/kristina_reshetnik

Христина Решетнік з сином / © instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно налякана дружина Григорія Решетніка, Христина Решетнік, повідомила про "приліт" біля школи синів у Києві.

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