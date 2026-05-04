Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
581
Час на прочитання
1 хв

Дружина Григорія Решетніка показала помітно округлий животик і спантеличила фанів

Зірка з гумором прокоментувала чутки про четверту вагітність.

Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Христина Решетнік

Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

Дружина українського ведучого Григорія Решетніка — блогерка Христина — несподівано постала з помітно округлим животиком.

Так, знаменитість спровокувала хвилю обговорень новим дописом з неоднозначним натяком. У своєму Instagram обраниця шоумена з’явилася з помітно округлим животом, ніжно тримаючись за нього та загадково усміхаючись. Кадри одразу наштовхнули підписників на думку про можливе поповнення в родині. Втім, інтрига тривала недовго.

Як з’ясувалося, Христина лише пожартувала над типовою ситуацією, знайомою багатьом. Блогерка пояснила, що її «особливий стан» — результат смачної трапези.

«У мене є новина… Я теж маю животик. Дівчата, а у вас як? У мене так, коли поїм», — написала зірка з гумором.

У коментарях користувачі миттєво підхопили жарт і почали ділитися власними історіями. Не залишився осторонь і сам чоловік блогерки Григорій Решетнік, який іронічно зауважив: «Я щодня вагітний двійнею».

  • «Я так само» — Наталка Денисенко

  • Це дуже жорстоко з вашого боку, коли всі чекають дівчинку

  • «Мене все життя вагітною називають» — Іванна Онуфрійчук

  • Ха-ха, а я вже подумала, що чекаєте на дівчинку. Щось серце підказує, що скоро так і буде

