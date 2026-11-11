Дружина Григорія Решетніка показала їхнього 5-річного сина та розповіла про стресовий сімейний ранок

Григорій Решетнік з дружиною та синами / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Дружина українського телеведучого Григорія Решетніка, Христина Решетнік, розповіла про стресовий ранок із 5-річним сином Олександром та несподіваний талант чоловіка, який неодноразово виручав родину.

У родині Решетніків сталася чергова маленька, але хвилююча подія. Молодший син подружжя, Олександр, втратив уже третій молочний зубчик. Хлопчик дуже чекає на особливу гостю, яка має залишити йому подарунок. Утім, перед цим довелося трохи попрацювати татові. Христина зізналася, що такі моменти щоразу стають для неї справжнім випробуванням. А от Григорій, схоже, вже набув неабиякого досвіду в цій справі.

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"Ну і стресовий ранок - хух. Мінус третій зуб. Коли дуже любиш і чекаєш на фею. Щоразу для мене це нереальний стрес, я на це дивитись не можу спокійно, і тільки тато вміє за секунду справитися з зубами", — поділилася Христина в Instagram-stories.

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Допис Христини Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

Допис Христини Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

Телеведучий також не залишився осторонь сімейної пригоди та з гумором прокоментував свої батьківські обов'язки. Виявилося, що за час дорослішання дітей він уже став справжнім експертом із молочних зубів.

"Ніколи не мріяв бути іще й стоматологом, але на рахунку вже близько 20 вирваних зубів. І це не своїх. Клієнти спершу плачуть, але потім дякують і чекають на фею", — пожартував Григорій.

Допис Григорія Решетніка / © instagram.com/grisha_reshetnik

Григорій та Христина Решетніки виховують трьох синів. Подружжя нерідко ділиться в соцмережах кумедними моментами з батьківства та розповідає про сімейні будні.

Нагадаємо, раніше Григорій Решетнік показав, чим його діти ласують на канікулах, і розсмішив своєю реакцією.

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