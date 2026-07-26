Дружина Григорія Решетніка поскаржилася на настирливого залицяльника за кордоном: "Татко приїде на розбірки"

Христина Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

Реклама

Дружина українського телеведучого Григорія Решетніка — блогерка Христина Решетнік — поділилася кумедною історією, яка трапилася з нею під час відпочинку за кордоном.

Разом із трьома синами Христина проводить відпустку на морі. Втім, спокійний відпочинок несподівано перервав настирливий незнайомець, який почав активно виявляти до неї симпатію.

За словами блогерки, чоловік кілька разів підходив до неї на пляжі, попри те, що подруга, яка володіє іспанською мовою, неодноразово пояснювала йому: Христина заміжня, відпочиває з дітьми й не зацікавлена в нових знайомствах. Однак навіть це не зупинило залицяльника.

Реклама

Сториз Христини Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

«Мій кавалер на пляжі нікуди не зник. Уже тричі підходив, його бачили наші друзі. Добре, що є подруга, яка іспанською пояснює, що ми тут із дітьми, сім’ями. Але його ця інформація чомусь не стримує. Після чергової відмови він попросив хоча б залишити біля нас свій телефон і гаманець, поки піде плавати», — розповіла Христина.

Кумедна ситуація не залишилася непоміченою і для дітей блогерки. Один із синів з усмішкою зізнався мамі, що його насторожує така наполегливість незнайомця. У відповідь Христина пожартувала, що якщо «шанувальник» і надалі не полишатиме спроб привернути її увагу, то незабаром до курорту може приїхати її чоловік, який нині в Україні.

«Діма переживає, чому він підходить так часто. Відчуваю, з такими історіями скоро наш татко приїде на розбірки», — з гумором написала дружина ведучого.

Син Христини Решетнік / © instagram.com/kristina_reshetnik

Нагадаємо, нещодавно акторка Віталіна Біблів уперше за тривалий час показалася зі своїм чоловіком Володимиром. Обранець присвятив зірці зворушливе зізнання.

Реклама

Новини партнерів