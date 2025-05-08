Дружина Григорія Решетніка потрапила до лікарні та показалася в палаті під крапельницею

Григорій Решетнік із дружиною / © instagram.com/grisha_reshetnik

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Дружина українського ведучого Григорія Решетніка неочікувано показалася в лікарні під крапельницею.

Так, блогерка Христина Решетнік змусила своїх підписників неабияк хвилюватися за неї. В Instagram-stories вона опублікувала фото, де лежить в палаті на лікарняному ліжку, а до її руки приєднана система крапельниці. Дружина шоумена лиш коротко зазначила, щоб в житті не сталося, вона усміхається.

"Щоб не трапилося в житті, завжди усміхаюся", - коротко підписала кадри з лікарні Христина.

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Христина Решетнік у лікарні / © instagram.com/kristina_reshetnik

Згодом дружина Григорія Решетніка опублікувала ще одне фото, де лиш написала: "Нарешті я на це наважилася…". Після цього блогерка зникла з Instagram та не стала розповідати, що сталося і чому вона опинилася в лікарні.

Христина Решетнік у лікарні / © instagram.com/kristina_reshetnik

Тож, фани одразу почали сипатися здогадками. Більшість користувачів були переконані, що Решетнік наважилася на пластичну операцію. Утім, згодом сама обраниця ведучого вийшла на зв'язок та пояснила, що це всього лиш було планове лікування.

Нагадаємо, нещодавно дружина Григорія Решетніка їздила за кордон без чоловіка та дітей. Блогерка також називала причину свого виїзду з України.