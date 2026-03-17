Дружина Григорія Решетніка відреагувала на чутки про четверту вагітність: "Мріємо про донечку"

Григорій Решетнік із дружиною / © instagram.com/grisha_reshetnik

Дружина українського ведучого Григорія Решетніка – блогерка Христина – відповіла на чутки про четверту вагітність.

Подружжя наразі виховує трьох синів. Проте у Мережі вирують плітки, що нібито в родині Григорія Решетніка незабаром буде поповнення. Дружина шоумена на проєкті "Наодинці з Гламуром" не приховує, що вони з чоловіком дійсно мріють стати батьками донечки. Окрім того, сини подружжя серйозно налаштовані стати братами для сестрички і постійно запитують маму, коли ж це станеться.

Проте сама Христина дає зрозуміти, що поки що не при надії. Обраниця ведучого говорить, що вони з чоловіком планували серйозно замислитися про четверту дитину після завершення війни, яка, на жаль, триває вже понад чотири роки.

Григорій Решетнік із дружиною та синами / © instagram.com/kristina_reshetnik

"Звісно, ми дуже мріємо про донечку, і нам всі дуже її бажають. Але ми все чекаємо, коли закінчиться війна, а вона не закінчується. Я не знаю… У нас старший син дуже просить вже сестричку. Ми пообіцяли, що переїдемо до будинку і поговоримо про це. Тільки-но ми переїхали, вони кажуть: "Ну, так що, ми переїхали, мам, ти вагітна?". Вони щодня перевіряють, чи я вагітна", - говорить дружина шоумена Анні Севастьяновій.

▶️ Повний випуск "Наодинці з Гламуром" можна подивитися за цим посиланням: ХИЖНЯК гостро висловилась про дружбу з ЦИМБАЛЮКОМ, а ДЕНИСЕНКО коментує свої "нові" груди

Нагадаємо, на початку цього року Григорій Решетнік разом із родиною переїхав до заміського будинку. Нещодавно ведучий заговорив про вартість будівництва власного житла.