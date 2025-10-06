Дружина Григорія Решетніка заговорила про власний бізнес: "Виношую останні 10 років"

Григорій Решетнік із дружиною / © instagram.com/grisha_reshetnik

Реклама

Дружина українського ведучого Григорія Решетніка – Христина – відверто заговорила про власний бізнес.

Обраниця шоумен на проєкті "Тур зірками" зізналась, що мала чимало ідей за 10 років, як реалізувати якийсь масштабний проєкт. Утім, їх доводилося ставити на паузу через виховання трьох синів та низку обов'язків. Та діти наразі виросли, тож Христина Решетнік рішуче налаштована реалізуватися в цьому плані.

"Ідею власного бізнесу я виношую вже, мабуть, останні 10 років. У мене дуже багато ідей. Але у мене багато дітей, багато обов'язків, багато різних питань, тому я так і не реалізувала якісь глобальні свої бажання. Але я впевнена, що всьому свій час. Діти виросли, час вже щось робити", - поділилася обраниця ведучого.

Реклама

Григорій Решетнік із дружиною та синами / © instagram.com/grisha_reshetnik

Христина Решетнік додала, що все ж таки втілила в життя деякі проєкти, але їй хочеться чогось масштабного. Ба більше, в обраниці ведучого є певні ідеї, але вона поки не квапиться розповідати. Дружина шоумена зазначила, що обов'язково всім поділиться, але вже постфактум.

"Я реалізувала якісь свої проєкти, які хотіла, наприклад, спортивного характеру. Є якісь моменти, які я роблю. Є якісь ще, про які я не буду говорити, поки не зроблю. Просто ще не настав час", - запевнила обраниця ведучого.

Нагадаємо, нещодавно 23-річна донька акторки Ольги Сумської відкрила власний бізнес. Артистка зізналась, скільки коштів вклала в справу Ганни.