Дружина Юрія Ткача ошелешила ефектним схудненням і в купальнику похизувалася стрункою фігурою

Юрій Ткач із дружиною / © instagram.com/viktoriya_tka4

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Дружина відомого українського гумориста та капітана шоу “Я люблю Україну” Юрія Ткача ошелешила ефектним схуднення.

Так, Вікторія разом із донькою та близькими гайнула на відпочинок на острів Маврикій. Звичайно, обраниця шоумена вже потішила підписників пікантним контентом. Зокрема, Вікторія опублікувала в Instagram-stories фото, на якому позує в купальнику. Дружина Ткача просто ошелешила користувачів ефектним схудненням. Підписники Вікторії звернули увагу, що вона позбулася чимало кілограмів. На фото в купальнику Вікторія продемонструвала неабияк струнку фігуру.

Дружина Юрія Ткача / © instagram.com/viktoriya_tka4

До речі, навіть на відпочинку дружина шоумена не забуває про тренування. Вікторія показала, як вранці займалася спортом на тлі Індійського океану. Кохана Юрія Ткача робила зарядку, плавала, качала прес та тримала планку.

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“Ми таки це зробили! Відкрили свою магію ранку! Потім ще був запливчик, прес і планочка. Але то вже не на загальне”, — поділилася обраниця шоумена.

Дружина Юрія Ткача / © instagram.com/viktoriya_tka4

Нагадаємо, нещодавно Юрій та Вікторія Ткачі розповіла, як зіштовхнулися з серйозною кризою в шлюбі, через яку ледь не розлучилися. Шоумен вже назвав причину, чому в їхніх стосунках із дружиною виникли негаразди.