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Дружина Юрія Ткача ошелешила ефектним схудненням і в купальнику похизувалася стрункою фігурою
Обраниця шоумена наразі перебуває на відпочинку на острові Маврикій.
Дружина відомого українського гумориста та капітана шоу “Я люблю Україну” Юрія Ткача ошелешила ефектним схуднення.
Так, Вікторія разом із донькою та близькими гайнула на відпочинок на острів Маврикій. Звичайно, обраниця шоумена вже потішила підписників пікантним контентом. Зокрема, Вікторія опублікувала в Instagram-stories фото, на якому позує в купальнику. Дружина Ткача просто ошелешила користувачів ефектним схудненням. Підписники Вікторії звернули увагу, що вона позбулася чимало кілограмів. На фото в купальнику Вікторія продемонструвала неабияк струнку фігуру.
До речі, навіть на відпочинку дружина шоумена не забуває про тренування. Вікторія показала, як вранці займалася спортом на тлі Індійського океану. Кохана Юрія Ткача робила зарядку, плавала, качала прес та тримала планку.
“Ми таки це зробили! Відкрили свою магію ранку! Потім ще був запливчик, прес і планочка. Але то вже не на загальне”, — поділилася обраниця шоумена.
Нагадаємо, нещодавно Юрій та Вікторія Ткачі розповіла, як зіштовхнулися з серйозною кризою в шлюбі, через яку ледь не розлучилися. Шоумен вже назвав причину, чому в їхніх стосунках із дружиною виникли негаразди.