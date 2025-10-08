- Дата публікації
Дружина Юрія Ткача похизувалася, як із відомою ведучою екстремально відпочиває на Сейшелах
Вони насолоджуються відпусткою на Сейшельських островах.
Дружина українського гумориста та актора Юрія Ткача вирушила на відпочинок і показала, як проводить час.
Вікторія Ткач полетіла на Сейшельські острови. Компанію обраниці шоумена склала, звичайно ж, 11-річна донька Ліза та відома ведуча Міла Єрємєєва. У своєму Instagram знаменитості активно діляться світлинами з відпочинку.
Вони насолоджуються теплим кліматом, плавають в Індійському океані та навіть долучаються до екстриму. Зокрема, Вікторія Ткач та Міла Єрємєєва політали на вертольоті над островом. Перед ними відкривались просто неймовірні краєвиди.
Також знаменитості поплавали на яхті. Щоправда, до локації було доволі складно діставалися. Вони їхали позашляховиком крізь густі зарослі.
