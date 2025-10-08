ТСН у соціальних мережах

Дружина Юрія Ткача похизувалася, як із відомою ведучою екстремально відпочиває на Сейшелах

Вони насолоджуються відпусткою на Сейшельських островах.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Міла Єрємєєва і дружина та донька Юрія Ткача

Міла Єрємєєва і дружина та донька Юрія Ткача / © instagram.com/mila.eremeeva

Дружина українського гумориста та актора Юрія Ткача вирушила на відпочинок і показала, як проводить час.

Вікторія Ткач полетіла на Сейшельські острови. Компанію обраниці шоумена склала, звичайно ж, 11-річна донька Ліза та відома ведуча Міла Єрємєєва. У своєму Instagram знаменитості активно діляться світлинами з відпочинку.

Дружина Юрія Ткача на відпочинку / © instagram.com/viktoriya_tka4

Дружина Юрія Ткача на відпочинку / © instagram.com/viktoriya_tka4

Вони насолоджуються теплим кліматом, плавають в Індійському океані та навіть долучаються до екстриму. Зокрема, Вікторія Ткач та Міла Єрємєєва політали на вертольоті над островом. Перед ними відкривались просто неймовірні краєвиди.

Також знаменитості поплавали на яхті. Щоправда, до локації було доволі складно діставалися. Вони їхали позашляховиком крізь густі зарослі.

Дружина Юрія Ткача на відпочинку / © instagram.com/viktoriya_tka4

Дружина Юрія Ткача на відпочинку / © instagram.com/viktoriya_tka4

