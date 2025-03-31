Дружина Кошового чесно висловилася про збитковість свого бізнесу та як просить гроші у чоловіка

Євген і Ксенія Кошові / © instagram.com/yalta_k

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Зірка Студії "Квартал 95" Євген Кошовий та його дружина Ксенія розповіли про свої доходи та витрати на родину.

Ксенія під час війни перетворила своє захоплення дизайном одягу у бізнес. Зокрема, заснувала власний бренд вбрань. Проте, за словами дружини шоумена, шаленого фінансового прориву у неї поки що не відбулося. Тож поки все це приносить лише для неї задоволення.

"Якщо б це мені приносило гроші, то вважала б себе бізнесвумен. Але зараз я просто розвиваюся. Я вкладаю більше, ніж отримую. Може, й нуль, але це вже добре", – зізналася Ксенія в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Євген Кошовий з дружиною та молодшою донькою / © пресслужба MONATIK

Тож здебільшого на базові потреби Кошова просить гроші у чоловіка. Вона зізнається, що це завжди було складно для неї, але час усе ж полегшив її ставлення до цього. Утім, Євген говорить, що не бачить нічого у цьому поганого.

"Дуже пригнічує. Я намагаюся зробити все, щоб не просити й заробляти свої. І час від часу це виходить, але зараз ні", – пояснила Ксенія.

До слова, фінансова відповідальність лягає на плечі шоумена не лише за дружину та двох дітей. Подружжя також опікується своїми мамами та допомагає їм закривати базові потреби. За словами зірок, на шістьох членів родини їхній бюджет щомісяця може сягати близько п'яти тис. доларів (близько 206 тис. грн). Ба більше, Євген не приховує, що також регулярно виплачує кредити за квартиру та машину.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Кошова шокувала спробою їхньої доньки Варвари втекти з дому через вікно. Бізнесвумен розкрила, чому вони перепрошували її після цього.