Дружина Кошового показала їхню підрослу доньку-красуню та який образ для неї створила

Євген Кошовий з родиною

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Дружина актора Студії "Квартал 95" Євгена Кошового похизувалася красою їхньої старшої доньки Варвари.

17-річна дівчина погодилася допомогти мамі Ксенії Кошовій з розвитком її бренду одягу. Так, Варвара приміряла одну із суконь з нової колекції. Дружина актора показала процес примірки та як у студії допрацьовувала деякі елементи елегантного вбрання, аби силует був ідеальним.

"Коли мама не просто мама, а ще й дизайнер", — написала Ксенія.

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Донька та дружина Євгена Кошового / © instagram.com/yalta_k

Після того, як сукня з глибоким декольте та напівпрозорими вставками була довершена, донька зіркового подружжя попозувала на вулиці та зробила декілька модельних фото.

Донька Євгена Кошового / © instagram.com/yalta_k

До слова, це вже не вперше, коли Варвара Кошова приміряє одяг з колекції мами. Раніше дівчина хизувалася ще однією розкішною сукнею, яку вона замовила у рідної людини для випускного.

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Дмитра Монатіка вперше за тривалий час показала його з наймолодшим сином. Виконавець попозував з 6-місячним Леоном на прогулянці, а перед тим Ірина показалася з дітьми в укритті.