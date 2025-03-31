Дружина Кошового шокувала, як їхня донька вистрибнула з вікна й чому вони перепрошували її

Євген Кошовий з родиною / © instagram.com/yalta_k

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Дружина зірки Студії "Квартал 95" Євгена Кошового – Ксенія – розповіла про непростий період у житті їхньої старшої доньки Варвари.

За словами Ксенії, дівчина ще у доволі юному віці дуже болісно переживала перехідний вік. Тож доволі часто в родині траплялися непорозуміння. У результаті Варя таємно від батьків тікала з дому через вікно будинку. Дружина шоумена говорить, що таким чином вона висловлювала протест і втікала від проблем до не дуже надійної компанії.

"Варя була складна з 11–12 років: те хоче, те не хоче, туди піду, а туди – ні… Свого часу вона втікала з дому в 13 років кудись до друзів. Доганяли й забирали. Варя вибила сітку у вікні і з першого поверху стрибнула й побігла. Мабуть, бо ми її не розуміли так, як вона хотіла. Але ми постійно розмовляли, хоча вона зовсім не чула", – зізналася Ксенія в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Варвара Кошова / © instagram.com/kosshevayaa

Кошова зазначає, що такі натягнуті стосунки з часом минули. Зокрема, сімейство зверталося до психологів та налагоджувало діалог між собою. З плином часу вони усвідомили свої помилки та попросили пробачення один у одного.

"Я вибачалася неодноразово. І Женя. Ми порозумілися й вона перепросила у нас. Зараз вона каже: "Мам, мені так соромно, що я таке творила". Ну ми це все пережили й усе. Ми ходили до психолога. Вона дуже не хотіла. І потім я зрозуміла, що ми точно щось втратили й займалися чимось іншим більше, ніж нею", – пояснила дружина гумориста.

Нагадаємо, нещодавно співачка Віра Брежнєва показала свою дорослу доньку та публічно привітала її з 24-річчям.