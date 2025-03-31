ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
536
Час на прочитання
2 хв

Дружина Кошового шокувала, як їхня донька вистрибнула з вікна й чому вони перепрошували її

Подружжя зіткнулося з труднощами у вихованні Варі.

Автор публікації
Валерія Гажала Валерія Гажала
Євген Кошовий з родиною

Євген Кошовий з родиною / © instagram.com/yalta_k

Дружина зірки Студії "Квартал 95" Євгена Кошового – Ксенія – розповіла про непростий період у житті їхньої старшої доньки Варвари.

За словами Ксенії, дівчина ще у доволі юному віці дуже болісно переживала перехідний вік. Тож доволі часто в родині траплялися непорозуміння. У результаті Варя таємно від батьків тікала з дому через вікно будинку. Дружина шоумена говорить, що таким чином вона висловлювала протест і втікала від проблем до не дуже надійної компанії.

"Варя була складна з 11–12 років: те хоче, те не хоче, туди піду, а туди – ні… Свого часу вона втікала з дому в 13 років кудись до друзів. Доганяли й забирали. Варя вибила сітку у вікні і з першого поверху стрибнула й побігла. Мабуть, бо ми її не розуміли так, як вона хотіла. Але ми постійно розмовляли, хоча вона зовсім не чула", – зізналася Ксенія в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Варвара Кошова / © instagram.com/kosshevayaa

Варвара Кошова / © instagram.com/kosshevayaa

Кошова зазначає, що такі натягнуті стосунки з часом минули. Зокрема, сімейство зверталося до психологів та налагоджувало діалог між собою. З плином часу вони усвідомили свої помилки та попросили пробачення один у одного.

"Я вибачалася неодноразово. І Женя. Ми порозумілися й вона перепросила у нас. Зараз вона каже: "Мам, мені так соромно, що я таке творила". Ну ми це все пережили й усе. Ми ходили до психолога. Вона дуже не хотіла. І потім я зрозуміла, що ми точно щось втратили й займалися чимось іншим більше, ніж нею", – пояснила дружина гумориста.

Нагадаємо, нещодавно співачка Віра Брежнєва показала свою дорослу доньку та публічно привітала її з 24-річчям.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie