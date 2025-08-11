ТСН у соціальних мережах

Гламур
447
1 хв

Дружина Кошового з їхніми двома доньками зачарувала фото у купальниках на морі

Ксенія Кошова вперше за тривалий час показала Варвару та Серафиму, які підросли.

Валерія Гажала
Євген Кошовий з дружиною та доньками

Євген Кошовий з дружиною та доньками / © instagram.com/yalta_k

Дружина актора Студії "Квартал 95" Євгена Кошового вперше за тривалий час показала одразу двох їхніх доньок.

Так, Ксенія Кошова у фотоблогу похизувалася їхнім відпочинком на морі. Зіркова мама наробила фото з Варварою та Серафимою на тлі мальовничого краєвиду та показала, який вигляд дівчата мають зараз. На чорно-білому знімку всі втрьох вони позують у купальниках й із заплющеними очима.

Ксенія Кошова з доньками / © instagram.com/yalta_k

Ксенія Кошова з доньками / © instagram.com/yalta_k

Дружина Кошового не стала підписувати кадр, але за неї це зробили юзери, засипавши сімейство компліментами.

  • Три грації, три характери, три різні, але такі рідні

  • Одеса прекрасна!

  • Красуні

До слова, цього року Варвара Кошова вступатиме до університету. Нещодавно її батько Євген ділився, що спочатку підліток планувала вступати за кордон, але згодом змінила плани з фокусом на виш у рідному Києві.

Нагадаємо, нещодавно донька ведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл показала їхні родинні пригоди у Карпатах. Дівчина зізналася, на яку авантюру погодилася під час відпочинку в Україні.

