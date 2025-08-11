- Дата публікації
Дружина Кошового з їхніми двома доньками зачарувала фото у купальниках на морі
Ксенія Кошова вперше за тривалий час показала Варвару та Серафиму, які підросли.
Дружина актора Студії "Квартал 95" Євгена Кошового вперше за тривалий час показала одразу двох їхніх доньок.
Так, Ксенія Кошова у фотоблогу похизувалася їхнім відпочинком на морі. Зіркова мама наробила фото з Варварою та Серафимою на тлі мальовничого краєвиду та показала, який вигляд дівчата мають зараз. На чорно-білому знімку всі втрьох вони позують у купальниках й із заплющеними очима.
Дружина Кошового не стала підписувати кадр, але за неї це зробили юзери, засипавши сімейство компліментами.
Три грації, три характери, три різні, але такі рідні
Одеса прекрасна!
Красуні
До слова, цього року Варвара Кошова вступатиме до університету. Нещодавно її батько Євген ділився, що спочатку підліток планувала вступати за кордон, але згодом змінила плани з фокусом на виш у рідному Києві.
