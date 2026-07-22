Дружина Кошового замилувала пляжним фото у купальнику з двома доньками і показала, як вони змінились

Євген Кошовий із дружиною та доньками / © instagram.com/yalta_k

Реклама

Дружина актора Студії «Квартал 95» Євгена Кошового вперше за тривалий час показалась одразу з двома доньками.

Родина гумористка вирушила на відпочинок на море. У своєму Instaram Ксенія Кошова показала, як минає їхня відпустка. Зокрема, обраниця актора опублікувала в сторіз пляжне фото у купальнику.

Кадр був чорно-білим. Спочатку позувала Ксенія Кошова, позаду неї старша донька Варвара, а далі молодша Серафима. Вони постали всі разом на тлі моря. До речі, це неабияк рідкісне родинне фото. Тож, можна помітити, як доньки Кошового вже помітно підросли та змінились.

Реклама

Дружина Євгена Кошового з їхніми доньками / © instagram.com/yalta_k

Ксенія Кошова не була багатослівною та не стала підписувати кадр. Замість неї це зробили підписники, які у коментарях просто засипали родину компліментами: «Гарні», «щастя мати доньок», «красуні».

Зазначимо, старша донька Євгена Кошового зараз проживає в Мілані. Там Варвара здобуває освіту в сфері, що пов’язана з менеджментом та режисурою в шоубізнесі. Що стосується молодшої Серафими, то цьогоріч вона закінчила 5-й клас в одній зі шкіл Києва.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Маша Єфросиніна показала 22-річну доньку-випускницю. Знаменитість зі сльозами на очах зробила важливу заяву.

Новини партнерів