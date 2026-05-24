Дружина Козловського довела до сліз реакцією 2-річного сина на обстріл Києва: "Злякався і кричав"

Віталій Козловський із дружиною та сином

Дружина українського співака Віталія Козловського — Юлія Бакуменко — довела до сліз реакцією їхнього 2-річного сина на обстріл Києва.

У ніч проти 24 травня столиця України зазнала масованої атаки. Росія випустила по Києву «Шахеди» та ракети різних типів. Під атакою опинилися практично всі райони столиці. Тож, родина Віталія Козловського чула жахливий обстріл.

У своєму Instagram дружина артиста говорить, що їхній 2-річний син чи не вперше неабияк злякався. Хлопчик промовляв моторошні слова. Оскарові здалося, що «Шахед» летить в їхній будинок, тож він просив маму піти звідти геть.

На ранок, коли вже був відбій повітряної тривоги, Юлія Бакуменко спробувала відволікти сина після безсонної жахливої ночі. Вона повела його на подвір’я, аби той погрався у пісочниці.

«Хотілося б на цьому фото написати, що ми на морі, але ми в Києві в пісочниці. Прийшли медитувати з пісочком після безсонної ночі. Першої за весь час війни, коли Оскар реально злякався і кричав: „Мама, пішли звідси. „Шахед“ летить просто в будинок», — поділилась дружина співака.

