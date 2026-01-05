Дружина Козловського довела до сліз реакцією сина на влучання "Шахеда": "Дивився, як розбирають завал"

Віталій Козловський із дружиною та сином / © instagram.com/yuliabakumenko

Реклама

Дружина українського співака Віталія Козловського – Юлія Бакуменко – довела до сліз реакцією сина на влучання ворожого "Шахеда" неподалік від їхнього будинку.

У ніч проти 5 січня країна-агресорка Росія обстріляла Київ. На жаль, влучань уникнути не вдалося. Зокрема, ворожий "приліт" стався в Оболонську районі столиці. Саме тут мешкає співак Віталій Козловський із дружиною та сином.

Обраниця виконавця говорить, що прокинулась посеред ночі через проліт "Шахеда". Юлія Бакуменко за звуком розуміла, що зараз відбудеться "приліт", тож одразу закрила руками вуха Оскара, аби той нічого не чув. Проте хлопчик прокинувся і зрозумів, що ворожий снаряд поцілив.

Реклама

Син Віталія Козловського / © instagram.com/yuliabakumenko

На ранок після обстрілу маленький Оскар ретельно спостерігав за тим, як розбирають завали. Юлія Бакуменко говорить, що дітям доводиться жити в жахливих реаліях.

"Оскара не могла забрати, дивився, як розбирають завал. Запах пожежі чутно сильно. Вночі прокинулась від звуку, як "Шахед" набирає швидкість. Тільки встигла дитині вуха закрити руками, щоб не розбудило, і тут бахнуло. Він відкрив очі, каже: "Шахед". Десь поруч розвалило хату". І заснув далі, реалії", - поділилась Юлія.

Нагадаємо, раніше співачка Лавіка повідомила про вороже влучання поруч з її будинком. Виконавиця поділилась, як для її родини минула жахлива ніч.