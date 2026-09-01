Дружина Козловського розчулила фото у вишиванках з 2-річним сином у важливий для нього день

Віталій Козловський з дружиною та сином / © instagram.com/yuliabakumenko

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Український співак Віталій Козловський та його дружина Юлія Бакуменко показали сина Оскара, який у 2 роки вперше пішов до дитячого садочка — для особливого дня хлопчик одягнув вишиванку.

Для родини Козловського 1 вересня стало особливою датою. Саме цього дня їхній син Оскар уперше переступив поріг садочка. Хлопчику вже виповнилося два роки. Перед камерою він постав разом із мамою. Юлія тримала сина за руку та усміхалася. Для першого садкового дня батьки обрали для хлопчика білу вишиванку, джинси та кеди.

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«З 1 вересня наших діток! У Оскара перший день в садочку», — написала Юлія Бакуменко.

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Дружина Віталія Козловського з сином / © instagram.com/yuliabakumenko

Святкового настрою додала й сама мама хлопчика. Для сімейного фото вона обрала світлу сукню з вишивкою, а в руках тримала букет соняшників. Разом із сином Юлія позувала на честь початку нового етапу в його житті.

Ще нещодавно Віталій Козловський розповідав, що Оскар здебільшого проводив час удома разом із мамою та бабусею. За словами артиста, хлопчик активно пізнавав світ, добре розмовляв для свого віку, умів рахувати до двадцяти та цікавився різноманітними предметами й картками. Тож наступним кроком у розвитку сина батьки бачили більше спілкування з однолітками.

Дружина Віталія Козловського з сином та родиною / © instagram.com/yuliabakumenko

Нагадаємо, Оскар є єдиною дитиною Віталія Козловського та Юлії Бакуменко. 25 лютого хлопчик відсвяткував другий день народження, а співак тоді поділився зворушливими словами про сина. Козловський зізнався, що батьківство сильно змінило його самого.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Козловський став власником розкішного авто за майже 3 мільйони гривень.

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