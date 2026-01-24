Дружина Козловського у день свого 38-річчя показала сімейне святкування та як підріс їхній син

Віталій Козловський з дружиною та сином / © instagram.com/yuliabakumenko

Дружина українського співака Віталія Козловського — Юлія Бакуменко — святкує день народження.

24 січня обраниця артиста святкує своє 38-річчя. У фотоблогу Юлія зізналася, що сприймає новий вік із легкістю та вдячністю й зовсім не боїться змін, які він приносить. Цьогоріч день народження Бакуменко вирішила провести спокійно. Разом із родиною вона виїхала за місто, де насолоджується зимовим відпочинком і часом із близькими.

Особливу увагу Юлія приділила маленькому сину Оскару — зіркова мама вже встигла побавитися з ним просто неба та влаштувати теплу сімейну фотосесію. На оприлюднених світлинах Юлія позує на тлі святкового декору заміського комплексу, а також показує зимові розваги. Зокрема, показалася разом із сином, який сидів на санчатах.

Юлія Бакуменко з сином / © instagram.com/yuliabakumenko

«Мені сьогодні 38. Гарний вік, на нього себе і почуваю. Рік шалений був і далі буде. Тому сьогодні хотілось спокійного дня. І ми за містом з рідними людьми! Дякую всім безмежно за привітання! Мені дуже приємно!» — замилувала Юлія.

У коментарях іменинницю засипали теплими словами та побажаннями. Зіркові друзі й шанувальники бажали їй гармонії, міцного здоров’я, здійснення мрій і сімейного затишку.

З днем народження. Нехай увесь світ буде за тебе!

Юлю, з днем народження. Натхнення, здоров’я міцного! Будь щаслива! Обіймаю, ціную, поважаю

З Днем народження. Гармонії та здійснення мрій. Всіх земних благ та Божої опіки для вас, Юлю, та сімʼї

