- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 185
- Час на прочитання
- 2 хв
Дружина Козловського у день свого 38-річчя показала сімейне святкування та як підріс їхній син
Юлія розповіла про сприйняття нею нового віку.
Дружина українського співака Віталія Козловського — Юлія Бакуменко — святкує день народження.
24 січня обраниця артиста святкує своє 38-річчя. У фотоблогу Юлія зізналася, що сприймає новий вік із легкістю та вдячністю й зовсім не боїться змін, які він приносить. Цьогоріч день народження Бакуменко вирішила провести спокійно. Разом із родиною вона виїхала за місто, де насолоджується зимовим відпочинком і часом із близькими.
Особливу увагу Юлія приділила маленькому сину Оскару — зіркова мама вже встигла побавитися з ним просто неба та влаштувати теплу сімейну фотосесію. На оприлюднених світлинах Юлія позує на тлі святкового декору заміського комплексу, а також показує зимові розваги. Зокрема, показалася разом із сином, який сидів на санчатах.
«Мені сьогодні 38. Гарний вік, на нього себе і почуваю. Рік шалений був і далі буде. Тому сьогодні хотілось спокійного дня. І ми за містом з рідними людьми! Дякую всім безмежно за привітання! Мені дуже приємно!» — замилувала Юлія.
У коментарях іменинницю засипали теплими словами та побажаннями. Зіркові друзі й шанувальники бажали їй гармонії, міцного здоров’я, здійснення мрій і сімейного затишку.
З днем народження. Нехай увесь світ буде за тебе!
Юлю, з днем народження. Натхнення, здоров’я міцного! Будь щаслива! Обіймаю, ціную, поважаю
З Днем народження. Гармонії та здійснення мрій. Всіх земних благ та Божої опіки для вас, Юлю, та сімʼї
Нагадаємо, нещодавно блогерка Даша Квіткова публічно покепкувала з віку свого нареченого, футболіста Володимира Бражка у день його народження. Спортсмен святкує 24-річчя.