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Дружина Козловського у купальнику зачарувала фігурою й показала свій відпочинок з сином
Сімейство насолоджується літом у басейні.
Дружина українського співака Віталія Козловського похизувалася відпочинком з їхнім сином Оскаром.
Так, Юлія Бакуменко у фотоблогу поділилася серією щасливих родинних фото із заміського будинку з басейном. На кадрах вона засвітила свою струнку фігуру у купальнику та показала дозвілля з синочком.
Зокрема, Юлія з Оскаром порозважалася не лише біля басейну, але й пішли на поле, щоб побачили свійських тварин. Також просто неба займалися різноманітними розвивальними вправами й читанням. Крім того, вільний час дружина співака провела за частуванням смачних страв.
Також під час відпустки родина Козловського зустрілася з рідними. Юлія показала, як швидко промайнув час і виросли діти на фото різної давнини. Неозброєним оком помітно, як за рік змінився Оскар.
У коментарях підписники та зіркові друзі родини побажали їм чудового відпочинку та засипали емоджі у формі сердець.
Ви дуже красиві. Гарного вам відпочинку
Ви чудова сім'я
Які ви класні!
Нагадаємо, нещодавно свій літній відпочинок показала співачка Маша Кондратенко. Артистка звабливо попозувала у купальнику.