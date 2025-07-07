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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3802
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1 хв

Дружина Козловського у купальнику зачарувала фігурою й показала свій відпочинок з сином

Сімейство насолоджується літом у басейні.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Віталій Козловський з дружиною

Віталій Козловський з дружиною / © instagram.com/yuliabakumenko

Дружина українського співака Віталія Козловського похизувалася відпочинком з їхнім сином Оскаром.

Так, Юлія Бакуменко у фотоблогу поділилася серією щасливих родинних фото із заміського будинку з басейном. На кадрах вона засвітила свою струнку фігуру у купальнику та показала дозвілля з синочком.

Зокрема, Юлія з Оскаром порозважалася не лише біля басейну, але й пішли на поле, щоб побачили свійських тварин. Також просто неба займалися різноманітними розвивальними вправами й читанням. Крім того, вільний час дружина співака провела за частуванням смачних страв.

Юлія Бакуменко з сином / © instagram.com/yuliabakumenko

Юлія Бакуменко з сином / © instagram.com/yuliabakumenko

Юлія Бакуменко з сином / © instagram.com/yuliabakumenko

Юлія Бакуменко з сином / © instagram.com/yuliabakumenko

Юлія Бакуменко / © instagram.com/yuliabakumenko

Юлія Бакуменко / © instagram.com/yuliabakumenko

Також під час відпустки родина Козловського зустрілася з рідними. Юлія показала, як швидко промайнув час і виросли діти на фото різної давнини. Неозброєним оком помітно, як за рік змінився Оскар.

Сторіз Юлії Бакуменко / © instagram.com/yuliabakumenko

Сторіз Юлії Бакуменко / © instagram.com/yuliabakumenko

У коментарях підписники та зіркові друзі родини побажали їм чудового відпочинку та засипали емоджі у формі сердець.

  • Ви дуже красиві. Гарного вам відпочинку

  • Ви чудова сім'я

  • Які ви класні!

Нагадаємо, нещодавно свій літній відпочинок показала співачка Маша Кондратенко. Артистка звабливо попозувала у купальнику.

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