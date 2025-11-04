Дружина Козловського здивувала заявою після палкого поцілунку чоловіка з Могилевською на сцені

Віталій Козловський з дружиною Юлією Бакуменко / © instagram.com/yuliabakumenko

Після пристрасного поцілунку Віталія Козловського з Наталією Могилевською під час спільного виконання пісні "Відправила message" Мережу сколихнула хвиля обговорень.

Так, дружина співака Юлія Бакуменко сприйняла цей момент із гумором і зовсім без ревнощів. Кохана Віталія зізналася, що була у захваті від виступу артистів і навіть сама поцілувала Могилевську за лаштунками. За її словами, Наталія вже багато років є творчою музою Козловського, тож у їхній родині ніхто не бачить у цьому нічого дивного.

"Я вам більше скажу: я в такому захваті від виступу й від самої Наталії, що й сама цілувала її за лаштунками. Ми дружимо сім’ями, у Наталії прекрасна сім’я, як і в нас. Тож приводів для ревнощів немає", — розповіла Бакуменко в коментарі "Гордон".

Віталій Козловський з дружиною та сином Оскаром / © instagram.com/yuliabakumenko

Обраниця Козловського також нагадала, що їхні сім’ї добре спілкуються, а сама Юлія вже багато років працює поруч із чоловіком та є його піарницею. До слова, Віталій Козловський і Юлія Бакуменко у грудні 2023 року таємно одружилися, а вже у лютому 2024-го у пари народився син Оскар.

Нагадаємо, нещодавно під час концерту Віталія Козловського сталася жахлива подія — просто посеред виступу на сцену впала пожежна завіса вагою 16 тонн. Інцидент ледь не обернувся трагедією.