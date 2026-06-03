Дружина Кулеби розкрила несподівані подробиці весілля й зізналася, коли познайомилися їхні батьки

Світлана Павелецька та Дмитро Кулеба / © jetsetter.ua

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Дружина колишнього очільника МЗС Дмитра Кулеби — бізнесвумен Світлана Павелецька — поділилася подробицями їхнього нещодавнього весілля та розповіла, як відбулося знайомство двох родин.

За словами Світлани, підготовка до одруження виявилася напрочуд швидкою і зайняла загалом лише пів дня. Пара свідомо відмовилася від пишної церемонії, великої кількості гостей та традиційного походу до РАЦСу.

Натомість закохані скористалися можливістю офіційно зареєструвати шлюб онлайн через застосунок «Дія». Саме там вони підписали необхідні документи, а реєстраторка оголосила їх чоловіком і дружиною під час відеозв’язку. У момент реєстрації поруч із молодятами були лише їхні діти та домашні улюбленці.

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Весілля Світлани Павелецької та Дмитра Кулеби / © jetsetter.ua

Весілля Світлани Павелецької та Дмитра Кулеби / © jetsetter.ua

Особливим цей день став і для батьків подружжя. Саме під час святкування вони вперше познайомилися між собою. Для близьких Кулеба і Павелецька організували камерну вечерю на десять осіб. Водночас Світлана зізнається, що вони навмисно відмовилися від весільних традицій, адже для них найважливішим було не дотримання обрядів, а сам факт створення родини.

«Святкували вдома: ми з Дмитром, наші діти Саша та Люба. Були келихи шампанського для дорослих, полуниця з вершками для дітей. Увечері зустрілися з нашими батьками, адже це була можливість для них познайомитися між собою. Мої батьки живуть в Одесі — і ось сталося це знайомство. Зробили камерну вечерю на 10 людей: батьки та діти, і нікого більше. Задоволені таким вибором. Не дотрималися жодної весільної традиції, бо нам здається, що в коханні головний момент, а не традиції», — поділилася бізнесвумен з JetSetter.

Нагадаємо, нещодавно комік Олександр Венедчук з «Ліги сміху» вперше одружився і показав свою дружину-красуню.

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