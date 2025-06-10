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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
987
Час на прочитання
3 хв

Дружина Лесика підтвердила його отруєння і висловилась, хто це зробив: "Дуже ненавидить його"

Також Ірина Турко розповіла про невтішний стан Лесика.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Лесик

Лесик

Дружина українського співака Лесика, справжнє ім'я якого Олег Турко, підтвердила, що його дійсно отруїли перед концертом, і припустила, хто це міг зробити.

Здоров'я музиканта серйозно похитнулося на початку грудня 2024 року. В артиста просто під час концерту у Львові зупинилося серце. А нещодавно ж ексколега музиканта – співак Юлік – заявив, що його отруїли тоді. Дружина Лесика – Ірина Турко – в інтерв'ю Славі Дьоміну підтвердила цю інформацію. Вона розповіла, що лікарі виявили в організмі токсичні речовини в чималій кількості. Саме це й спричинило зупинку серця.

"Нам сказали, що в організмі виявили токсичні речовини і кардіальної причини зупинки кровообігу немає. Тобто немає тромбів, обривів, крововиливів ані в голові, ані в серці. Ми звернулися до поліції спочатку неофіційно, бо ми ще не знали, про що йдеться і чи ніхто нічого не сплутав, поки ми не дізналися, що кількість тих речовин була несумісна та згубна", - шокувала Ірина.

Лесик із дружиною

Лесик із дружиною

Дружина Лесика писала заяву до поліції про підозру замаху на життя її чоловіка. Утім, наразі розслідування немає. Полійцейські заявили, що доказова база не є достатньою для ведення справи, тож її закрили.

"Немає розслідування. Коли ми офіційно прийшли писати заяву, то спочатку були дружні взаємини. Друзі зі мною ходили і одні з них спілкувалися з полійцеським із цього відділку. Коли ми звернулися з офіційною заявою, то нам почали передавати, що недостатня додаткова база. Я писала заяву, що підозрюю замах на життя. З адвокатом писала, що суїцидальних настроїв не було. Вони мені відмовили. Ми подали в суд, але суддя теж відмовив. Справу закрили", - поділилася Ірина.

Сама ж дружина Лесика підозрює, що це справа рук недруга її чоловіка. Ірина Турко переконана, що в когось є особиста ненависть до співака, і в такий жахливий спосіб із ним хотіли поквитатися.

Лесик

Лесик

"У мене є лише одна думка, що це особистісно. Не за статки, не за конкуренцію. Це щось дуже особистісне, якась особистісна ненависть до Лесика. Хтось дуже ненавидить його", - зазначила Ірина.

Дружина співака також говорить, що Лесик не відновився і його стан залишається жахливий. Музикант не встає з ліжка, адже в нього просто немає сил бодай щось робити.

"Зараз стан поганий. Ми місяць тому поїхали на плановий огляд і дізналися, що вже дві стулки зрослися. Зараз він лежить постійно, не хоче гуляти, у нього немає сили, синіють пальці. Стеноз йде і продовжується. Якщо нічого не зробити, то…", - підсумувала Турко.

Зупинка серця в Лесика на концерті – що відомо

Жахлива подія сталася на початку грудня у Львові. Лесик виступав на концерті Наталії Бучинської, де йому просто на сцені різко стало зле і він знепритомнів. На щастя, в залі виявилися медики, які до приїзду "швидкої" виконували реанімаційні заходи.

Музиканта тоді доправили до однієї з лікарень Львова, де його стан стабілізували. На початку січня стало відомо, що артиста виписали з лікарні. А нещодавно ж співак Юлік, посилаючись на слова подруги Лесика Марії Панчишин, шокував, що його отруїли перед концертом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
987
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