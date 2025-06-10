Дружина Лесика підтвердила його отруєння і висловилась, хто це зробив: "Дуже ненавидить його"

Лесик

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Дружина українського співака Лесика, справжнє ім'я якого Олег Турко, підтвердила, що його дійсно отруїли перед концертом, і припустила, хто це міг зробити.

Здоров'я музиканта серйозно похитнулося на початку грудня 2024 року. В артиста просто під час концерту у Львові зупинилося серце. А нещодавно ж ексколега музиканта – співак Юлік – заявив, що його отруїли тоді. Дружина Лесика – Ірина Турко – в інтерв'ю Славі Дьоміну підтвердила цю інформацію. Вона розповіла, що лікарі виявили в організмі токсичні речовини в чималій кількості. Саме це й спричинило зупинку серця.

"Нам сказали, що в організмі виявили токсичні речовини і кардіальної причини зупинки кровообігу немає. Тобто немає тромбів, обривів, крововиливів ані в голові, ані в серці. Ми звернулися до поліції спочатку неофіційно, бо ми ще не знали, про що йдеться і чи ніхто нічого не сплутав, поки ми не дізналися, що кількість тих речовин була несумісна та згубна", - шокувала Ірина.

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Лесик із дружиною

Дружина Лесика писала заяву до поліції про підозру замаху на життя її чоловіка. Утім, наразі розслідування немає. Полійцейські заявили, що доказова база не є достатньою для ведення справи, тож її закрили.

"Немає розслідування. Коли ми офіційно прийшли писати заяву, то спочатку були дружні взаємини. Друзі зі мною ходили і одні з них спілкувалися з полійцеським із цього відділку. Коли ми звернулися з офіційною заявою, то нам почали передавати, що недостатня додаткова база. Я писала заяву, що підозрюю замах на життя. З адвокатом писала, що суїцидальних настроїв не було. Вони мені відмовили. Ми подали в суд, але суддя теж відмовив. Справу закрили", - поділилася Ірина.

Сама ж дружина Лесика підозрює, що це справа рук недруга її чоловіка. Ірина Турко переконана, що в когось є особиста ненависть до співака, і в такий жахливий спосіб із ним хотіли поквитатися.

Лесик

"У мене є лише одна думка, що це особистісно. Не за статки, не за конкуренцію. Це щось дуже особистісне, якась особистісна ненависть до Лесика. Хтось дуже ненавидить його", - зазначила Ірина.

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Дружина співака також говорить, що Лесик не відновився і його стан залишається жахливий. Музикант не встає з ліжка, адже в нього просто немає сил бодай щось робити.

"Зараз стан поганий. Ми місяць тому поїхали на плановий огляд і дізналися, що вже дві стулки зрослися. Зараз він лежить постійно, не хоче гуляти, у нього немає сили, синіють пальці. Стеноз йде і продовжується. Якщо нічого не зробити, то…", - підсумувала Турко.

Зупинка серця в Лесика на концерті – що відомо

Жахлива подія сталася на початку грудня у Львові. Лесик виступав на концерті Наталії Бучинської, де йому просто на сцені різко стало зле і він знепритомнів. На щастя, в залі виявилися медики, які до приїзду "швидкої" виконували реанімаційні заходи.

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Музиканта тоді доправили до однієї з лікарень Львова, де його стан стабілізували. На початку січня стало відомо, що артиста виписали з лікарні. А нещодавно ж співак Юлік, посилаючись на слова подруги Лесика Марії Панчишин, шокував, що його отруїли перед концертом.