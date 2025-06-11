Дружина Лесика шокувала, як йому підмішали отруту: "Був намішаний коктейль з препаратів"

Лесик / © facebook.com/lesyksam

Реклама

Дружина українського співака Лесика, справжнє ім'я якого Олег Турко, якого отруїли у грудні перед концертом у Львові, поділилася новими подробицями.

Ірина Турко припустила, як йому могли підмішати отруту. Дружина виконавця в інтерв'ю "ВЗ" говорить, що її додали до газованого напою із цитрусами, що приховує смак. Отруту Лесик нібито випив перед концертом. Ірина Турко запевняє, що алкоголю в крові співака не було виявлено. Лесик міг випити хіба що "Кока-колу", однак він цього не робив. У лікарні Лесик дав зрозуміти дружині, що вживав "Фанту". Ірина припускає, що саме там і була отрута, адже цитруси приховують смак. Обраниця виконавця говорить, що його отруїли "намішаним коктейлем із різних препаратів, що несумісні з життям".

Лесик із дружиною

"Це був намішаний коктейль з препаратів, що не сумісні з життям. Наступного дня у реанімації Олег пошепки намагався нам щось сказати. На моє запитання, чи вживав спиртне, заперечив. Справді, у крові алкоголю не було. "Колу пив?", — питаю, бо він усе життя пив лише "Колу". Але він і це заперечив. "Що ж ти пив?", але Лесик не міг згадати слово "Фанта". Лише прошепотів: "Таке жовте, як ти"— показав на мій колір волосся. Отруту, яку дали випити Олегові, можна приховати тільки цитрусовим соком. Бо "Кола" би тільки підсилила запах, і Олег би не пив, якби відчув, що смак не такий. Підозрюю, могли аргументувати, що "Фанта" — холодна. А може, там, де вони сиділи, окрім "Фанти", більше нічого не було…", - говорить дружина артиста.

Реклама

Ірина Турко також додала, що не знає, коли точно він випив отруту, адже тоді не була поруч із чоловіком. Окрім того, у гримерці Лесика не працювали камери відеоспостереження.

Лесик

Отруєння Лесика перед концертом у Львові – що відомо

5 грудня виконавець виступав на концерті Наталії Бучинської у Львові. Просто на сцені співакові різко стало зле, що він знепритомнів та впав. На щастя, на концерті були присутні медики, які до приїзду "швидкої" виконували реанімаційні заходи. У лікарні близько двох годин боролися за життя Лесика, врешті він отямився.

Нещодавно ж співак Юлік, посилаючись на слова подруги музиканта Марії Панчишин, заявив, що його отруїли. Дружина Олега Турко підтвердила ці слова та припустила, хто це зробив.

Реклама