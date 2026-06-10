Дружина Макацарії розкрила подробиці третіх пологів і зворушила, як син зустрів молодшу сестру

Іраклі Макацарія з дружиною та сином / © instagram.com/maqatsa

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Ексгерой романтичного реаліті «Холостяк», грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія віднедавна став багатодітним батьком.

Його молодша на 17 років дружина Ліза Чічуа у Грузії народила донечку, яку назвали Кето. Деякий час блогерка відновлювалася після природніх пологів і тепер пообіцяла дати відповіді на найцікавіші запитання.

Так, у фотоблогу уохана шоумена вперше розповіла юзерам, що їхня третя дитина народилася з вагою 3500 г. При появі маленької Кето на світ поруч з Лізою були найрідніші — її мама та чоловік Іраклі. І за легкість усього шляху вона особливо подякувала лікарю приватної клініки.

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Донька Іраклі Макацарія / © instagram.com/lizachichuaa

Також обраниця бізнесмена поділилася, як новонароджену зустріли її старший брат Георгій і сестра Ніна. За словами Чічуа, обійшлося без ворожнечі й ревнощів. І як підтвердження цьому вона опублікувала фото, як її старший син мило споглядає на Кето, що спить. Щоправда, обличчя дівчинки зірка поки що не показує.

Син і донька Іраклі Макацарія / © instagram.com/lizachichuaa

Нагадаємо, Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа разом від 2021 року, а влітку 2022-го офіційно одружилися. Подружжя виховує трьох дітей — сина Георгія та доньок Ніно і Кето. Водночас обличчя дівчаток батьки поки не показують публіці.

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