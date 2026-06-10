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- Гламур
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Дружина Макацарії розкрила подробиці третіх пологів і зворушила, як син зустрів молодшу сестру
Ліза Чічуа зізналася, чи є між її трьома дітьми ревнощі.
Ексгерой романтичного реаліті «Холостяк», грузинський бізнесмен Іраклі Макацарія віднедавна став багатодітним батьком.
Його молодша на 17 років дружина Ліза Чічуа у Грузії народила донечку, яку назвали Кето. Деякий час блогерка відновлювалася після природніх пологів і тепер пообіцяла дати відповіді на найцікавіші запитання.
Так, у фотоблогу уохана шоумена вперше розповіла юзерам, що їхня третя дитина народилася з вагою 3500 г. При появі маленької Кето на світ поруч з Лізою були найрідніші — її мама та чоловік Іраклі. І за легкість усього шляху вона особливо подякувала лікарю приватної клініки.
Також обраниця бізнесмена поділилася, як новонароджену зустріли її старший брат Георгій і сестра Ніна. За словами Чічуа, обійшлося без ворожнечі й ревнощів. І як підтвердження цьому вона опублікувала фото, як її старший син мило споглядає на Кето, що спить. Щоправда, обличчя дівчинки зірка поки що не показує.
Нагадаємо, Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа разом від 2021 року, а влітку 2022-го офіційно одружилися. Подружжя виховує трьох дітей — сина Георгія та доньок Ніно і Кето. Водночас обличчя дівчаток батьки поки не показують публіці.