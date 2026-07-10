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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
59
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Дружина Макса Чмерковського показала, яким було їхнє розкішне весілля у США дев'ять років тому

Подружжя відсвяткувало річницю шлюбу.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Макс Чмерковський із дружиною

Макс Чмерковський із дружиною / © instagram.com/maksimc

Дружина хореографа Макса Чмерковського, танцівниця Пета Маргатройд, показала фото з їхнього розкішного весілля в США.

Подружжя відсвяткувало річницю шлюбу. Макс та Пета рівно дев’ять років тому сказали одне одному омріяне «так». У своєму Instagram танцівниця привітала чоловіка з важливою датою в їхньому сімейному житті.

Зокрема, Пета Маргатройд опублікувала архівне фото з їхнього з Максом Чмерковським розкішного весілля, яке вони відгуляли в місті Гантінгтон, США. На знімку молодята зображені біля вівтаря. Пета була одягнена у пишну білу сукню, а Макс Чмерковський — чорний костюм. Довкола все було прикрашене різноманітними квітами.

Весілля Макса Чмерковського / © instagram.com/petamurgatroyd

Весілля Макса Чмерковського / © instagram.com/petamurgatroyd

Окрім того, танцівниця адресувала коханому щемливі слова. Вона зазначила, що Макс Чмерковський став не лише її чоловіком, а й найкращим другом, якого вона безмежно кохає.

«Ми відсвяткували 9-ту річницю наших стосунків. Час летить так швидко, коли проживаєш життя зі своїм найкращим другом. Я кохатиму тебе вічно», — звернулась до Макса Чмерковського його дружина.

Зазначимо, Макс Чмерковський та Пета Маргатройд одружились 8 липня 2017 року. Подружжя виховує трьох дітей — синів Шая, Ріо та Мілана. До речі, нещодавно вони переїхали до нового розкішного будинку і показали, який він вигляд має зсередини.

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Дата публікації
Кількість переглядів
59
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