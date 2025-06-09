Дружина Мірошниченка довела до сліз змінами сина, якого вони забрали з дитбудинку: "Зовсім інший"

Тімур Мірошниченко з дружиною та сином Марселем / © instagram.com/_inna_mi_

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Дружина ведучого Тімура Мірошниченка, блогерка і бізнесвумен Інна поділилася прогресом у розвитку їхнього названого сина Марселя.

У фотоблогу Інна поділилася, що 9 червня – особлива дата для родини. Бо саме сьогодні вони рівно два роки тому вони вперше познайомилися з Марселем і відтоді розпочали його виховання. І за цей час відбулися значні зміни. Любов зцілила Марселя й він повністю змінився як внутрішньо, так і зовнішньо. Ба більше, у щемливому дописі дружина зірки поділилася, що всі проблеми, від яких застерігав персонал дитбудинку, вдалося скорегувати саме любов'ю в родині.

"Рівно два роки тому, 09.06.23 ми вперше побачили сина! Не "складний випадок" чи "подумайте добре", а сина, бо ми знали, що це він привів нас до себе. І всі ці деталі вже не мають значення, бо ми нарешті знайшли одне одного! Два роки абсолютного щастя! Дякую, що вибрав нас, сину! Народжений серцем", - зворушила Інна.

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У коментарях фани не могли стримати емоцій від слів Інни. Більшість зізналося, що зіркові батьки – приклад для наслідування.

Його Бог любить, що подарував таких батьків

Марсель – неймовірний приклад того, як любов здатна кардинально змінити людину. Він зовсім інший

Дуже сильно, в мене мурахи і сльози одночасно! Надихаєте!

Нагадаємо, нещодавно ексчоловік Ані Лорак бізнесмен Мурат Налкакіоглу, показав їхню доньку та як вона змінювалася впродовж 14 років.