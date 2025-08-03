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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
2 хв

Дружина Мірошниченка ніжно привітала названого сина з 4-річчям і приголомшила, як він змінився

Молодший син Мірошниченків святкує день народження. Марселеві виповнився рік.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Тімур Мірошниченко з сім'єю

Тімур Мірошниченко з сім'єю / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Дружина ведучого "ЖВЛ представляє" Тімура Міршниченка повідомила про важливе свято в їхній родині.

Названий син подружжя – Марсель – святкує день народження. Хлопчикові виповнилося вже чотири рочки. Дружина Тімура Мірошниченка – адвокатка Інна – показала, як ніжно вітала синочка зі святом.

Молодший син Тімура Мірошниченка / © instagram.com/_inna_mi_

Молодший син Тімура Мірошниченка / © instagram.com/_inna_mi_

Зокрема, сімейство підготувало іменинникові сюрприз. Звичайно, квартиру прикрасили повітряними кульками, а на Марселя чекав святковий торт зі свічкою. Судячи з фото, хлопчикові подарували маленький батут та іграшковий пульт для ді-джея.

Молодший син Тімура Мірошниченка / © instagram.com/_inna_mi_

Молодший син Тімура Мірошниченка / © instagram.com/_inna_mi_

До речі, Інна Мірошниченко також просто приголомшила, як хлопчик змінився. Адвокатка говорить, що любов – кардинально впливає на дитину. За роки, які Марсель провів у сім'ї, його стало просто не впізнати. Хлопчик вміє довіряти, насолоджується життям, експериментує та випробовує все нове.

Молодший син Тімура Мірошниченка / © instagram.com/_inna_mi_

Молодший син Тімура Мірошниченка / © instagram.com/_inna_mi_

"Марсель з нами вже більшу половину свого життя. І я не знаю більших життєлюбів, ніж він. Довіряє, випробовує, експериментує і витискає максимум з кожного моменту життя. Тебе просто треба було зрозуміти. Прийняти. Не підганяти під шаблони. А визнати твою унікальність. Ти не незручний, ти той, хто руйнує стереотипи і будує докорінно новий фундамент. Коли цей фундамент залито любов'ю, то з нього проростають найміцніші стіни", - говорить адвокатка.

Інна Мірошниченко з сином / © instagram.com/_inna_mi_

Інна Мірошниченко з сином / © instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно дружина Тімура Мірошниченка з їхньою названою донькою неочікувано показалася в лікарні. Інна пояснила, що сталося та чому вони мусили звертатися за допомогою до медиків.

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