Дружина Мірошниченка ніжно привітала його з річницею шлюбу і показала їхню романтику на березі океану
Подружжя вже вісім років офіційно перебуває в статусі чоловіка та дружини.
У родині ведучого "ЖВЛ представляє" Тімура Мірошниченка важлива дата.
Шоумена разом із дружиною, адвокаткою Інною Мірошниченко, святкує річницю шлюбу. Закохані вже рівно вісім років офіційно перебувають в статусі подружжя. Тож, з нагоди особливої дати кохана ведучого присвятила йому допис в Instagram.
Інна Мірошниченко опублікувала серію світлин, які були зроблені під час їхнього відпочинку на Балі. Закохані на березі океану влаштували справжню романтику – ніжно обіймали одне одного та дарували солодкі поцілунки.
Також Інна Мірошниченко адресувала коханому теплі слова. Дружина ведучого подякувала йому за вісім років, що вони прожили разом. Адвокатка говорить, що поруч із чоловіком вона безмежно щаслива, почувається собою, відчуває підтримку та турботу у всьому. Також дружина Тімура Мірошниченка додала, що щодня закохується в нього ще більше, і знає, що це повністю взаємно.
"8 років абсолютного щастя! 8 років як я точно знаю, що таке чиста любов, прийняття і підтримка у всьому. 8 років як я можу бути собою без засудження. 8 років як ми створюємо цілий всесвіт любові! Дякую за кожен день! Дякую, що даєш змогу закохуватись щодня все більше і знати, що ти так само! Люблю безмежно!" – звернулась до чоловіка адвокатка.
