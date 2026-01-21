Дружина Мірошниченка ніжно привітала його з річницею шлюбу і показала їхню романтику на березі океану

Тімур та Інна Мірошниченки / © instagram.com/_inna_mi_

У родині ведучого "ЖВЛ представляє" Тімура Мірошниченка важлива дата.

Шоумена разом із дружиною, адвокаткою Інною Мірошниченко, святкує річницю шлюбу. Закохані вже рівно вісім років офіційно перебувають в статусі подружжя. Тож, з нагоди особливої дати кохана ведучого присвятила йому допис в Instagram.

Інна Мірошниченко опублікувала серію світлин, які були зроблені під час їхнього відпочинку на Балі. Закохані на березі океану влаштували справжню романтику – ніжно обіймали одне одного та дарували солодкі поцілунки.

Тімур та Інна Мірошниченки / © instagram.com/_inna_mi_

Також Інна Мірошниченко адресувала коханому теплі слова. Дружина ведучого подякувала йому за вісім років, що вони прожили разом. Адвокатка говорить, що поруч із чоловіком вона безмежно щаслива, почувається собою, відчуває підтримку та турботу у всьому. Також дружина Тімура Мірошниченка додала, що щодня закохується в нього ще більше, і знає, що це повністю взаємно.

Тімур та Інна Мірошниченки / © instagram.com/_inna_mi_

"8 років абсолютного щастя! 8 років як я точно знаю, що таке чиста любов, прийняття і підтримка у всьому. 8 років як я можу бути собою без засудження. 8 років як ми створюємо цілий всесвіт любові! Дякую за кожен день! Дякую, що даєш змогу закохуватись щодня все більше і знати, що ти так само! Люблю безмежно!" – звернулась до чоловіка адвокатка.

Тімур та Інна Мірошниченки / © instagram.com/_inna_mi_

