ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
2 хв

Дружина Мірошниченка похвалилась вагомими досягненнями 10-річної названої доньки на Балі

Інна Мірошниченко поділилась, як на Ангеліну вплинув тривалий відпочинок за кордоном.

Автор публікації
Валерія Сулима
Тімур та Інна Мірошниченки з донькою Ангеліною / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина українського ведучого Тімура Мірошниченка – адвокатка Інна – похвалилась вагомими досягненнями 10-річної названої доньки.

Обраниця шоумена разом із дітьми провела тривалу відпустку на Балі. Інна Мірошниченко в Instagram пригадує, що перші їхні родинні подорожі давалися доньці Ангеліні тяжко. Дівчинка багато спала, ні з ким не спілкувалась, нічого не їла. Проте адвокатка все ж таки вирішила ризикнути і поїхати на Балі на два місяці. Дружина Мірошниченка запевняє, що зовсім про це не пошкодувала, адже Ангеліна досягла значних успіхів.

Донечка подружжя навчилась плавити, вільно поводитися у воді. Це допомогло дівчинці стати більш впевненою, в неї навіть вирівнялась постава. Окрім того, донечка подружжя підросла, набрала вагу та в цілому перейшла в підлітковий період. Загалом, на тлі відпочинку Ангеліна стала більш відповідальною, самостійною та подорослішала.

Донька Тімура та Інни Мірошниченків Ангеліна / © instagram.com/_inna_mi_

"Це здавалося неможливим з її координацією, але Ангеліна сама навчилась плавати, пірнати на дно басейну, робити сальто у воді і багато чого іншого. Чому здавалося неможливим? Бо її тіло завжди сильно напружене і в ньому дуже багато паніки. Плавання - це про довіру, розслаблення. Перші рази йшла на дно, але поступово відпустила все і попливла. Завдяки цьому розкрилися плечі, спина, вирівнялася постава. За цей час виросла на кілька сантиметрів. Набрала пару кг, що для нас здавалося неможливим. Стала доросліша. Відповідальніша. Самостійніша", - ділиться адвокатка.

Інна Мірошниченко зазначила, що зовсім не пошкодувала, що ухвалила рішення на тривалий час поїхати на Балі, хоч це й завдало шкоди навчанню. Проте вона переконана, що розвиток важливіший. Звичайно, на відпочинку були не лише позитивні моменти, але й сльози, зриви, зневіра та страх за майбутнє. Проте про це адвокатка не планує детально розповідати, адже всі складнощі вона лишає в колі близьких.

Донька Тімура та Інни Мірошниченків Ангеліна / © instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко розповіла, як загубила 5-річного сина в аеропорту. Адвокатка зізналась, що на тлі цього пережила серйозний стрес.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie