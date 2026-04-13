Дружина Мірошниченка похвалилась вагомими досягненнями 10-річної названої доньки на Балі

Тімур та Інна Мірошниченки з донькою Ангеліною / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина українського ведучого Тімура Мірошниченка – адвокатка Інна – похвалилась вагомими досягненнями 10-річної названої доньки.

Обраниця шоумена разом із дітьми провела тривалу відпустку на Балі. Інна Мірошниченко в Instagram пригадує, що перші їхні родинні подорожі давалися доньці Ангеліні тяжко. Дівчинка багато спала, ні з ким не спілкувалась, нічого не їла. Проте адвокатка все ж таки вирішила ризикнути і поїхати на Балі на два місяці. Дружина Мірошниченка запевняє, що зовсім про це не пошкодувала, адже Ангеліна досягла значних успіхів.

Донечка подружжя навчилась плавити, вільно поводитися у воді. Це допомогло дівчинці стати більш впевненою, в неї навіть вирівнялась постава. Окрім того, донечка подружжя підросла, набрала вагу та в цілому перейшла в підлітковий період. Загалом, на тлі відпочинку Ангеліна стала більш відповідальною, самостійною та подорослішала.

Донька Тімура та Інни Мірошниченків Ангеліна / © instagram.com/_inna_mi_

"Це здавалося неможливим з її координацією, але Ангеліна сама навчилась плавати, пірнати на дно басейну, робити сальто у воді і багато чого іншого. Чому здавалося неможливим? Бо її тіло завжди сильно напружене і в ньому дуже багато паніки. Плавання - це про довіру, розслаблення. Перші рази йшла на дно, але поступово відпустила все і попливла. Завдяки цьому розкрилися плечі, спина, вирівнялася постава. За цей час виросла на кілька сантиметрів. Набрала пару кг, що для нас здавалося неможливим. Стала доросліша. Відповідальніша. Самостійніша", - ділиться адвокатка.

Інна Мірошниченко зазначила, що зовсім не пошкодувала, що ухвалила рішення на тривалий час поїхати на Балі, хоч це й завдало шкоди навчанню. Проте вона переконана, що розвиток важливіший. Звичайно, на відпочинку були не лише позитивні моменти, але й сльози, зриви, зневіра та страх за майбутнє. Проте про це адвокатка не планує детально розповідати, адже всі складнощі вона лишає в колі близьких.

Донька Тімура та Інни Мірошниченків Ангеліна / © instagram.com/_inna_mi_

