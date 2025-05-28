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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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1 хв

Дружина Мірошниченка посвітила підтягнутою фігурою в купальнику і приголомшила шпагатом на тлі гір

Інна Мірошниченко наразі перебуває на заході України, куди вона вирушила з групою дівчат проводити ретрит. Деякими кадрами звідти вона вже встигла поділитися.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Інна Мірошниченко

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина ведучого Тімура Мірошниченка – адвокатка Інна – в купальнику продемонструвала струнку фігуру та просто приголомшила розтяжкою.

Наразі обраниця шоумена перебуває на заході України. Туди Інна вирушила з іншими дівчатами, аби провести ретрит. Звідти Мірошниченко вже встигла поділитися декількома кадрами, серед яких були й доволі пікантні.

Зокрема, Інна показалася в чорному купальнику біля басейну, який розташований просто неба на тлі гір. Адвокатка засвітила свою неабияк струнку та підтягнуту фігуру. До слова, це результат щоденних тренувань Мірошниченко.

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Та окрім цього, дружина ведучого продемонструвала свою просто неймовірну розтяжку. Зокрема, на тлі гір Інна зробила шпагат.

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно співачка Катерина Бужинська наробила фото в купальнику біля басейну. Виконавиця показала, як відпочивала в Одесі.

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