Дружина Мірошниченка посвітила підтягнутою фігурою в купальнику і приголомшила шпагатом на тлі гір

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

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Дружина ведучого Тімура Мірошниченка – адвокатка Інна – в купальнику продемонструвала струнку фігуру та просто приголомшила розтяжкою.

Наразі обраниця шоумена перебуває на заході України. Туди Інна вирушила з іншими дівчатами, аби провести ретрит. Звідти Мірошниченко вже встигла поділитися декількома кадрами, серед яких були й доволі пікантні.

Зокрема, Інна показалася в чорному купальнику біля басейну, який розташований просто неба на тлі гір. Адвокатка засвітила свою неабияк струнку та підтягнуту фігуру. До слова, це результат щоденних тренувань Мірошниченко.

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Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Та окрім цього, дружина ведучого продемонструвала свою просто неймовірну розтяжку. Зокрема, на тлі гір Інна зробила шпагат.

Інна Мірошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно співачка Катерина Бужинська наробила фото в купальнику біля басейну. Виконавиця показала, як відпочивала в Одесі.