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Дружина Мірошниченка посвітила підтягнутою фігурою в купальнику і приголомшила шпагатом на тлі гір
Інна Мірошниченко наразі перебуває на заході України, куди вона вирушила з групою дівчат проводити ретрит. Деякими кадрами звідти вона вже встигла поділитися.
Дружина ведучого Тімура Мірошниченка – адвокатка Інна – в купальнику продемонструвала струнку фігуру та просто приголомшила розтяжкою.
Наразі обраниця шоумена перебуває на заході України. Туди Інна вирушила з іншими дівчатами, аби провести ретрит. Звідти Мірошниченко вже встигла поділитися декількома кадрами, серед яких були й доволі пікантні.
Зокрема, Інна показалася в чорному купальнику біля басейну, який розташований просто неба на тлі гір. Адвокатка засвітила свою неабияк струнку та підтягнуту фігуру. До слова, це результат щоденних тренувань Мірошниченко.
Та окрім цього, дружина ведучого продемонструвала свою просто неймовірну розтяжку. Зокрема, на тлі гір Інна зробила шпагат.
Нагадаємо, нещодавно співачка Катерина Бужинська наробила фото в купальнику біля басейну. Виконавиця показала, як відпочивала в Одесі.