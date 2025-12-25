ТСН у соціальних мережах

Дружина Мірошниченка розчулила значним досягненням названого сина: "Різдвяне диво"

Марсель здивував батьків, попри всі докори з боку інших.

Інна Мірошниченко з названим сином

Інна Мірошниченко з названим сином / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина ведучого «ЖВЛ представляє» Тімура Мірошниченка — адвокатка Інна — розчулила вагомим стрибком у розвитку сина Марселя напередодні Різдва.

Так, чотирирічний названий син зірок уперше вивчив новорічний віршик. Виступ мав відбутися у садочку, однак через хворобу Марселя свято довелося пропустити. Та це не завадило маленькому герою продемонструвати свої вміння вдома — просто біля ялинки. Для Інни цей момент став особливо цінним, адже ще не так давно в можливості хлопчика вірили далеко не всі.

У своєму дописі в Instagram дружина шоумена відверто зізналася, що шлях Марселя був непростим після дитячого будинку і супроводжувався сумнівами з боку оточення, але не у них в родині. І віра та родинна любов зробили своє — хлопчик стрімко розвивається та дарує різдвяне диво.

«Перший віршик залишу тут! Колись нам казали, що ти навряд заговориш. Потім — що ти не зможеш вчитися. „Складний випадок“, „навіщо вам це треба?“. Я мріяла ридати на твоєму першому святі в садочку — воно мало бути завтра. Але ти захворів. Тож я читаю повідомлення від вихователів, як старанно ти готувався на репетиціях, і уявляю, що це мій індивідуальний концерт. Моє різдвяне диво», — зворушливо написала Інна.

Нагадаємо, нещодавно шоумен Олександр Педан розповів про свою старшу 20-річну доньку Валерію — де вона живе й чим заробляє.

