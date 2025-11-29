ТСН у соціальних мережах

Дружина Мірошниченка розчулила значними досягненнями у навчанні 10-річної названої доньки

Інна Мірошниченко розсекретила, який подарунок за свої успіхи отримала Ангеліна.

Валерія Сулима
Тімур та Інна Мірошниченки та їхня донька

Тімур та Інна Мірошниченки та їхня донька / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина ведучого "ЖВЛ представляє" Тімура Мірошниченка – адвокатка Інна – розчулила значними досягненнями у навчанні 10-річної названої доньки.

Ангеліні достатньо нелегко було опановувати шкільні предмети. Дівчинка декілька разів залишалась у першому класі. Інна Мірошниченко наполегливо займається з донькою. Аби Ангеліна вчилась, вони вигадали їй мотивацію. Батьки пообіцяли купити дівчинці телефон, якщо та навчиться писати, читати та рахувати. Як виявилося, це був чудовий стимул. Інна Мірошниченко була переконана, що в доньки нескоро з'явиться телефон. Проте вона вже виконала свій бік домовленості. Тож, тепер в Ангеліни є власний телефон, щоправда, користуватися ним дозволено не більше 10 хвилин на день.

"Колись ми домовились з Ангеліною, що коли вона навчиться писати, читати і рахувати, то у неї буде телефон. Це була крута мотивація, але я була переконана, що це станеться дуже нескоро. Як ви бачите, Ангеліна змогла. Вона має значні успіхи в навчанні! Обіцяли – виконуємо. Щоправда, лише 10 хвилин на день, але дитина і цьому рада. А взагалі ми нею дуже пишаємося! Ви не уявляєте, скільки праці ця маленька дівчина вкладає в те, аби досягати успіху!" – говорить адвокатка.

Старша донька Тімура та Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Старша донька Тімура та Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина Мірошниченка говорить, що вони неабияк пишаються успіхами Ангеліни, адже ще в нещодавньому минулому їх запевняли, що вона не зможе опановувати шкільні предмети. Проте дівчинка доводить батькам, що все можливо.

"А колись нам казали, що вона ніколи не зможе вчитися в загальноосвітній школі. Ну, ми ж не з тих, хто слухає негативні прогнози. До цього нам казали, що Марсель навряд чи говоритиме і нормально ходитиме", - пригадує Мірошниченко.

Старша донька Тімура та Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Старша донька Тімура та Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно тренерка Аніта Луценко здивувала талантом 9-річної доньки. Спортсменка розсекретила захоплення Мії.

