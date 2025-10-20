Дружина Мірошниченка розкрила, як їм із зіркою вдається уникати зрад і недовіри у шлюбі

Тімур та Інна Мірошниченки

Реклама

Дружина українського телеведучого Тімура Мірошниченка — адвокатка Інна — відверто розповіла про своє ставлення до зрад у стосунках.

Інна зізналася, що серед їхніх знайомих є подружжя, яке практикує відкриті стосунки. Проте сама вона і Тімур до такого формату не готові. Подружжя не засуджує чужі вибори, однак вважає, що подружня вірність — це основа поваги в парі.

Ба більше, за словами Інни, у їхньому шлюбі зрад ніколи не було. Вона впевнена, що зрада — це передусім неповага до самого себе. Якщо ж у стосунках настає складний період або з’являються сумніви, краще відверто поговорити з партнером, а не шукати розради на стороні.

Реклама

Тімур та Інна Мірошниченки / © instagram.com/timur.miroshnychenko

"Я не можу зрадити свого чоловіка, бо я його обрала. Якщо я пробую на одну ніч іншого чоловіка, то це означає, що я допускаю, що обрала не одного-єдиного і не найкращого. Це неповага до себе і свого вибору", — пояснила Мірошниченко у відео Марини Арістової.

За її словами, чесність і довіра — найважливіше у стосунках. Саме тому пара намагається розв’язувати будь-які проблеми відкрито, без брехні та приховування.

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко приголомшила історією про їхнього 4-річного названого сина Марселя. Хлопчик після серйозної травми голови самостійно зняв собі шви.