Дружина Мірошниченка розсекретила, як їхні діти заробляють власні кошти і на що витрачають

Інна Мірошниченко з дітьми / © instagram.com/_inna_mi_

Дружина ведучого "ЖВЛ представляє" Тімура Мірошниченка – адвокатка Інна – розсекретила, як їхні діти заробляють власні кошти.

Нагода підзаробити випала для 7-річної Мії та 5-річного Марко. Дітей Мірошниченків покликати взяти участь у рекламних зніманнях, а ті погодились. Звичайно, за роботу їм заплатили гонорар. Як говорить Інна Мірошниченко, Мія та Марко були неабияк щасливими, оскільки після знімань вони поїхали витрачати зароблене.

"Діти брали участь в рекламних зніманнях. Самі, без нас. Я просто супроводжувала. За роботу заплатили гонорар. Вони ще так ніколи не чекали на можливість позніматися, бо потім ми поїхали витрачати зароблене. Такими щасливими вони ще не були", - говорить адвокатка.

Діти Тімура та Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Сімейство після знімань вирушило до магазину іграшок. Інна зізнається, що їй було неабияк цікаво спостерігати за тим, як діти розпоряджаються коштами. Зокрема, вони зважували всі за та проти, що придбати, а також не забули про подарунки для сестри Ангеліни та брата Марселя.

"Я от свої перші гроші заробила у 16, а не в 5. Але було цікаво дивитися, як вони рахують, розпоряджаються, зважують, що купити - одне велике чи багато маленьких. Закладають в бюджет подарунки Марселю та Ангеліні", - поділилась адвокатка.

Діти Тімура та Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Зазначимо, Тімур та Інна Мірошниченки виховують чотирьох дітей, двох із яких вони усиновили. Нещодавно адвокатка розповіла, як знайшла біологічну маму названого сина.