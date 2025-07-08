Дружина Мірошниченка вперше розповіла, як з нею зв'язалися біологічні батьки їхньої 9-річної доньки

Тімур та Інна Мірошниченки / © instagram.com/timur.miroshnychenko

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Дружина ведучого Тімура Мірошниченка – адвокатка Інна – вперше розповіла, як з нею зв'язалися біологічні батьки їхньої названої доньки Ангеліни.

Торік подружжя удочерило дівчинку. Інна Мірошниченко знала історію Ангеліни і чому вона опинилася в дитячому будинку. Річ у тім, що біологічні батьки дівчинки самі є вихованцями інтернату. Дружина ведучого в інтерв'ю Раміні Есхакзай говорить, що система, замість того, щоб допомогти їм, лише нашкодила. Тож, коли біологічні батьки Ангеліни випустилися з дитячого будинку, то не вміли піклуватися про себе. Та вони одружилися, і в них з'явилася донька. Проте дівчинку вимушені були віддати до дитячого будинку, адже вони не вміли про неї піклуватися.

Інна Мірошниченко говорить, що з часом хотіла й сама відшукати батьків Ангеліни. Адвокатка усвідомлювала, що їм, можливо, тяжко від того, що в них забрали доньку. Тож, дружина ведучого хотіла їх запевнити, що з Ангеліною все буде добре, вона в надійний руках, про неї піклуватимуться, на неї чекає чудове майбутнє.

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Тімур та Інна Мірошниченки та їхня донька Ангеліна / © instagram.com/_inna_mi_

"Я взагалі сама дуже хотіла їх знайти. Не одразу! Я ж починала з того, що бачила їхню історію. Вони самі сироти. Я бачила їхню психологічну експертизу. Як людина, яка багато працює з інтернатними закладами, я розумію, чому люди такими стають, і розумію, що це винятково вина системи, яка б мала їм допомогти. Вони не спроможні виховувати дитину через ментальну інвалідність, але, може, дуже сильно хочуть. Коли я уявила цю ситуацію, коли вони хотіли цю дитину, народили, а в них забирають цю дитинку... Який це біль, коли ти не можеш бути зі своєю дитиною. Я так хотіла знайти їх і сказати, що Ангеліна в надійних руках, на неї чекає інше майбутнє, аніж на вас, у неї все буде добре, ми подбаємо про неї, коли вона захоче познайомитися, вона познайомиться", - пригадала Інна.

Утім, батьки Ангеліни знайшли Мірошниченків раніше. Їхня комунікація відбулася. За словами адвокатки, нічого поганого вона про біологічних батьків доньки сказати не може. Тим не менш, повідомлення якоїсь миті стали нав'язливими. Зокрема, вони наполягали на зустрічі та знайомстві з донькою. Коли Інна просила почекати декілька років, то усвідомила, що в них немає відчуття часу. Минуло зовсім трішки, а вони вже писали, чи минули ці роки, аби познайомитися з Ангеліною.

Тімур та Інна Мірошниченки та їхня донька Ангеліна / © instagram.com/_inna_mi_

"Вони знайшли мене раніше. Мені дуже важко комунікувати. Ми говоримо по-різному. Але все одно комунікація відбулася. Нічого поганого сказати не можу, вони мені дуже дякували. Потім дуже нав'язувалися, коли ми зможемо побачити Ангеліну, коли ви розкажете, що ми її справжні батьки. Кажу, щоб почекали, кілька років мине, про вас дізнаються. Але відсутнє відчуття час: "А вже кілька років минуло, а вже можна розповісти". Мені стало дуже страшно. Я в них не сумніваюся, я переконана, що ці люди мають високі моральні стандарти. Я переживаю, що хтось може використовувати їхню неспроможливість оцінити ситуацію в якихось своїх корисливих мотивах", - говорить адвокатка.

Інна Мірошниченко зізнається, що вона переконана у високих моральних стандартах біологічних батьків Ангеліни, але хвилюється, щоб їх не використовували в корисливих цілях. Тож, коли вони стали занадто нав'язливими, то дружина ведучого звернулася до людей, які могли надати їм її контакти з проханням припинити це.

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"В якийсь момент вони стали дуже нав'язливими. Я написала тим людям, звідки я думаю, вони знають мої контакти, що раптом так продовжуватиметься, то викликатиму поліцію. Це нав'язливо вже для мене. Припинили мені писати", - поділилася Інна.

Донька Тімура та Інни Мірошниченків / © instagram.com/timur.miroshnychenko

Дружина Тімура Мірошниченка також додала, що не проти того, аби в майбутньому Ангеліна познайомилася зі своїми біологічними батьками та спілкувалася з ними. Однак це станеться в тому випадку, коли вона сама про це попросить. Поки ж, за словами Інни, її донька до цього не готова. А вона ж, своєю чергою, не хоче завдавати дитині психологічних травм.

"У нас є таємниця усиновлення. Вони не мали знати, що вона в мене. Але вони дізналися. Кажуть, що впізнали. Вони востаннє бачили її в три роки. Я бачила Ангеліну в три роки та у вісім – це дві різні людини, їх неможливо впізнати. Допускаю, що, можливо, дійсно Інтернет допоміг їм знайти. Я не проти того, щоб з часом вони побачилися, коли у моєї дитини виникне запитання про її коріння і коли вона скаже, що хоче з ними поговорити. До цього час нам вистачає травм", - зазначила адвокатка.

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко розповіла про значний прогрес у розвитку названої доньки. Дівчинка випустилася з першого класу.

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