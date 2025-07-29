Дружина Мірошниченка вперше відвела 3-річного названого сина до садка і розповіла про його реакцію

Інна Мірошниченко з сином / © instagram.com/_inna_mi_

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Дружина ведучого Тімура Мірошниченка розповіла про новий етап у житті їхнього названого сина Марселя, якому у серпні виповниться чотири роки.

У фотоблогу Інна Мірошниченко відверто розповіла, що в останні дні помітила за синочком емоційну кризу. За словами багатодітної мами, Марсель почав поводитися суперечливо — просить їсти й одразу відмовляється, каже, що хоче спати, але водночас протестує. І все це перед його першим днем у садочку.

"У Марселя сьогодні перший день в садочку. Ми всіх провели, поснідаємо і поїдемо знайомитись. Починаємо з однієї години. Дорога до садка була довга, бо кожен крок — нова думка хочу чи не хочу", — зізналася Інна.

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Син Тімура Мірошниченка / © instagram.com/_inna_mi_

Перший візит Інна вирішила зробити максимально м’яким для Марселя — почала з ігрового майданчика, який син уже знав. Однак не все пішло за планом: хлопчик налякався, розплакався й просився додому. Родина вирішила не тиснути та поїхала. Та вже по дорозі хлопчик несподівано сам зайшов до групи та долучився до ігор із дітьми. Це стало для мами справжньою несподіванкою.

"Ми почали з вулиці. Бо цей майданчик він знає, два роки тут займається з логопедом і грається після занять. Але не все пішло за планом. Налякався, в результаті вліз на руки і почав плакати і проситися "додому". Ну ми пішли. Бо хто зна, які тригерні точки зачепила ця тусовка. Але дорогою до машини він сам зайшов в групу і пішов гратися. Так йому подобається набагато більше", — поділилася багатодітна мама.

Син Тімура Мірошниченка / © instagram.com/_inna_mi_

Син і донька Тімура Мірошниченка / © instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко потішила прогресом старшої названої доньки Ангеліни та розкрила, яка річ їй пішла на користь.