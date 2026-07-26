Дружина Мірошниченка вперше заявила про аутизм у 4-річного названого сина й як він проявляється

Інна Мірошниченко із сином Марселем / © instagram.com/_inna_mi_

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Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка — блогерка та адвокатка Інна Мірошниченко — вперше публічно розповіла, що їхній 4-річний названий син Марсель має високофункціональний аутизм і розлад дефіциту уваги з гіперактивністю (РДУГ).

Про особливості розвитку хлопчика багатодітна мама відверто розповіла на своєму YouTube-каналі. За її словами, підозру на аутизм медики внесли до документів Марселя ще до всиновлення, однак через ранній вік остаточно підтвердити діагноз тоді було неможливо.

Інна пригадала, що після знайомства з хлопчиком вони помітили низку характерних ознак: він майже не дивився людям у вічі, не реагував на власне ім’я та уникав взаємодії з оточенням. Одразу після того, як Марсель опинився в родині, він почав регулярно займатися з фахівцями.

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«Його поведінка була дуже схожа на аутичний спектр. Коли ми забрали його в сім’ю, він одразу пішов в терапію, яка дуже круто коригувала поведінку Марселя. Плюс не треба забувати, що на його психіку і нервову систему дуже сильно впливають травма покинутості і травма насилля, яке він зазнавав в інституційному закладі», — поділилася Інна.

Інна Мірошниченко та син / © instagram.com/_inna_mi_

Остаточно звернутися на повторну діагностику родина вирішила після поїздки на Балі. Через перерву в заняттях у Марселя почали яскравіше проявлятися особливості поведінки.

За словами Інни, хлопчик почав активно використовувати самозаспокійливі рухи — гойдатися вперед-назад, коли хвилюється, засинає чи переживає сильні емоції. Згодом лікарі підтвердили у хлопчика високофункціональний аутизм. Водночас психіатр пояснив родині, що сам по собі цей діагноз наразі не створює серйозних перешкод у його розвитку.

Однією з особливостей хлопчика є чіткі щоденні ритуали. За словами Інни, практично кожна звична дія має відбуватися за визначеним сценарієм. Якщо ж цей порядок порушити, дитина дуже гостро реагує.

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Тімур Мірошниченко з сином / © instagram.com/timur.miroshnychenko

«В нього є певні ритуали, тобто як я маю завести його в садочок, коли ми ходили в садочок в Києві, як я маю забрати його з садка, як він заходить в ванну, як виходить з ванної, як лягає спати. На різні сфери життя в нього є ритуали», — поділилася адвокатка.

Інна також розповіла про інші особливості сина. Марсель має сильну потребу у тактильній стимуляції. Коли хлопчик перевтомлюється або перезбуджується, він починає тертися об дерева, кущі, асфальт або маму. За словами блогерки, саме так дитина допомагає своїй нервовій системі впоратися з емоційним навантаженням.

Крім того, Марсель вибірково контактує з людьми. Якщо хтось не викликає у нього довіри з першої зустрічі, хлопчик може повністю ігнорувати цю людину, ніби її немає поруч.

Син Тімура й Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Попри діагнози, Марсель постійно займається з низкою різних спеціалістів. Завдяки цьому, за словами Інни, сьогодні він майже не відрізняється від однолітків у повсякденному житті.

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Найбільше труднощів наразі завдає саме РДУГ — хлопчикові складно довго концентруватися. Втім, мама переконана, що водночас у сина є сильні сторони. Вона зазначає, що Марсель чудово володіє своїм тілом, не боїться висоти, легко плаває й виконує складні акробатичні рухи.

Син Тімура й Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Наприкінці Інна підкреслила, що не ставить собі за мету зробити Марселя «нормотиповим». Натомість вона хоче навчитися краще розуміти його спосіб сприйняття світу та допомогти розкрити його потенціал.

«Я не хочу його змінювати. Його мозок працює інакше. Для мене нейровідмінні люди — це часто дуже обдаровані люди, які стають митцями, науковцями й змінюють світ», — підсумувала Мірошниченко.

Нагадаємо, Інна та Тімур Мірошниченки до родини всиновили доньку Ангеліну та сина Марселя. Водночас подружжя має біологічних дітей — сина Марка і доньку Мію.

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